SERIE C/C – La Virtus Francavilla attende la Paganese. Scontro al vertice Reggina-Bari: il programma e le designazioni della 23ª

Ostacolo Paganese per la Virtus Francavilla che, domani pomeriggio, ospiterà la formazione salernitana nella ventitreesima giornata del girone C di Serie C. Avversario che è in un periodo di discreta forma e che, dopo aver vinto su un campo ostico come quello di Monopoli, ha infilato due pareggi consecutivi contro Sicula Leonzio e Viterbese.

La giornata si aprirà con l’anticipo di questa sera tra Rende e Vibonese. Il match clou è senza dubbio Reggina-Bari, scontro al vertice.

Il programma e le designazioni arbitrali:

sab. h 20.45

Rende-Vibonese: Marco Emmanuele di Pisa (De Chirico-Dell’Olio)

dom. h 15

Reggina-Bari: Matteo Marchetti di Ostia Lido (Trinchieri-Fontemurato)

Virtus Francavilla-Paganese: Davide Moriconi di Roma 2 (Bartolomucci-Pascali)

Viterbese-Catania: Francesco Meraviglia di Pistoia (Di Monte-Ciancaglini)

Monopoli-Ternana: Andrea Colombo di Como (Severino-Santi)

dom. h 17.30

Avellino-Az Picerno: Luca Angelucci di Foligno (Tinello-Donato)

Cavese-Teramo: Enrico Maggio di Lodi (Bonomo-Giorgi)

Potenza-Bisceglie: Paolo Bitonto di Bologna (Lattanzi-Buonocore)

Rieti-Casertana: Simone Galipò di Firenze (Vitale-Ricciardi)

lun. h 14.30

Sicula Leonzio-Catanzaro: Nicolò Marini di Trieste (Miniutti-Bertelli)

–

CLASSIFICA: Reggina 52 – Bari e Ternana 46 – Monopoli 43 – Potenza 41 – Teramo 34 – Catania 33 – Catanzaro 32 – Paganese e Viterbese 29 – Casertana e Cavese 28 – Vibonese, Virtus Francavilla e Avellino 27 – Picerno 23 – Bisceglie 17 – Rennde 14 – Sicula Leonzio 12 – Rieti 8.