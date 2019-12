SERIE D/H – Due squalifiche e una mega multa per il Nardò: il Giudice sportivo della 17ª

Pesante la sanzione inflitta al Nardò da parte del Giudice sportivo competente, dopo le partite della diciassettesima giornata nel girone H di Serie D. Di seguito il dettaglio.

CALCIATORI – Due giornate per Mario Cappa (Cerignola) e Christian Cancelli (Nardò); una gara a Matias Alberto Grandis (Francavilla), Francesco Mautone e Simone Pipolo (Gelbison), Dembel Sall (Gladiator), Massimiliano Marsili (Bitonto), Giovanni Schena e Manuel Gonzalez (Fasano), Giuseppe Centonze (Nardò).

AMMENDE – Milletrecento euro di multa per il Nardò: “Per avere, propri sostenitori, prima dell’inizio della gara e nel corso del primo tempo, introdotto e utilizzato cinque fumogeni nel settore loro riservato (tribuna). Inoltre, per avere, circa 80 sostenitori dal 25′ del primo tempo e nel corso del secondo tempo (in 5 occasioni), intonato cori 8che perduravano 10 secondi ciascuno) incitanti condotte violente da parte dei calciatori della propria società. Sanzione così determinata anche in considerazione dellal recidiva di cui al CU n. 42”; ammenda di duecento euro anche alla Fidelis Andria “per avere, al termine della gara, tre stewards, causato una situazione di tensione coi dirigenti della società avversaria”.