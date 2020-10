SERIE D/H – Il bollettino: cinque rinvii ufficiali, solo quattro pugliesi in campo: il programma e gli arbitri della 5ª

Nella quinta giornata del campionato di Serie D girone H, il Covid la fa da protagonista. Sono ben cinque i match rinviati per alcuni tesserati positivi presenti nelle varie rose. Questa domenica scenderanno in campo solo quattro pugliesi: il Bitonto ospita il Lavello. Il Molfetta andrà a far visita al Sorrento, in costiera amalfitana. C’è un derby: Brindisi e Andria si affronteranno per riscattare gli ultimi risultati un po’ sottotono. Chiude il programma il derby lucano tra Picerno e Francavilla. Il match tra Puteolana e Altamura è stato rinviato al 4 novembre, mentre invece Casarano–Taranto, Cerignola-Portici, Gravina–Fasano e Real Aversa–Nardò all’11 novembre, ore 14.30.

Il programma e le designazioni complete della quinta giornata:

dom h 14.30

PICERNO-FRANCAVILLA: Paul Leonard Mihalache di Terni (Cozza-Di Bartolomeo)

BITONTO-LAVELLO: Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia (Zandoná-Sbadarella)

BRINDISI-ANDRIA: Giovanni Agostoni di Milano (Marotta-Gervasoni)

SORRENTO-MOLFETTA: Enrico Cappai di Cagliari (Mocci-Cozzuto)

Rinviata al 4 novembre

PUTEOLANA-ALTAMURA

Rinviate all’11 novembre

CASARANO-TARANTO

GRAVINA-FASANO

REAL AVERSA-NARDÒ

CERIGNOLA-PORTICI



–

CLASSIFICA: Casarano e Sorrento 10 – Brindisi 8 – Lavello, Az Picerno, Taranto, Team Altamura, Francavilla 7 – Molfetta e Bitonto 6 – Fasano, F. Andria, Portici 4 – Gravina, Real Aversa, Puteolana, Nardò 3 – A. Cerignola 2.