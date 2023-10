GALLIPOLI – Uno-due del Matera nella ripresa, giallorossi ancora ko

Seconda sconfitta stagionale e consecutiva casalinga per il Gallipoli, steso dall’uno-due del Matera arrivato attorno alla metà della ripresa.

Gara anticipata al sabato. Poche emozioni nel primo tempo, squadre accorte e chiuse per non rischiare più del dovuto. Nella ripresa, invece,arrivano gol e occasioni da rete. Al 20′, Russo porta in vantaggio il Matera, sfruttando, nel migliore dei modi, un calcio piazzato per battere l’esordiente Ferilli. Due minuti dopo, la rete che ha chiuso i conti a favore del Matera con un colpo di testa di Cipolletta in anticipo sui difensori avversari. La reazione locale è stata affidata alla balistica di Sansò ma il portiere lucano Della Pina è stato bravo in entrambe le occasioni a respingere le minacce.

Il Gallipoli rimane fermo a quota cinque punti. Nel prossimo turno, derby salentino col Nardò in quel di Matino.

—

IL TABELLINO

Ugento, stadio “Comunale”

sabato 07.10.2023 h 15

Serie D/H 2023/24, giornata 5

GALLIPOLI-MATERA 0-2

RETI: 20′ st Russo, 22′ st Cipolletta

GALLIPOLI: Ferilli, De Nova, Fruci (30′ st Iurato), Benvenga, Bianco, Caputo (19′ st Tommasone), Sansò, Scialkpi (30′ st Trinchera), Artigas, Nestola (19′ st Montagnolo), Anzano (38′ st Quarta). All. Carrozza.

MATERA: Della Pina, Gningue (46′ st Pellegrini), Del Vino, Sepe, Cipolletta, Maltese, Oliveira, Di Palma (39′ st Mollica), Russo (26′ st Agnello), Porro, Ferrara (47′ st Montanino). All. Panarelli.

ARBITRO: Tierno di Sala Consilina.