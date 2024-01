GALLIPOLI – Al dg Fernando Venneri la Stella di Bronzo al Merito Sportivo

in foto: F. Venneri

Meritato riconoscimento ad uno dei dirigenti sportivi più competenti e capaci quello ricevuto da Fernando Venneri, attuale direttore generale dell’Asd Città di Gallipoli e, in passato, nei quadri societari di compagini storiche come Nardò, Galatina e Manduria. Nei giorni scorsi, infatti, Venneri è stato premiato dal Coni con la Stella di Bronzo al Merito Sportivo per l’anno 2022, simbolo di riconoscimento delle benemerenze acquisite nellaa sua carriera dirigenziale.

Classe 1948, da pochi giorni 76enne, Venneri vanta oltre quarant’anni di esperienza calcistica alle spalle e, tra i vari successi raccolti in carriera, si ricorda la splendida cavalcata dalla Serie C2 alla Serie B col Gallipoli dal 2004 al 2010.