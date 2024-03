GALLIPOLI – Da Andria si torna imbattuti, punto d’oro in chiave salvezza

Punto d’oro per il Gallipoli in quel di Andria. I giallorossi vanno sotto nel primo tempo, poi riescono a raggiungere il pari nell’ultima striscia di gara con un gol di Trinchera. Si allunga a quattro la serie di risultati utili consecutivi (tre pari e una vittoria), segno del buono stato di forma della squadra in vista della volata finale per la salvezza. Ad oggi, il gap dalla salvezza diretta è di quattro punti.

La cronaca vede la Fidelis partire con più decisione dell’avversario, Al 6′ si fa vivo Giambuzzi che, di testa, sfiora il palo. Replica salentina con Kapnidis che non inquadra la porta tuffandosi per colpire il pallone con la testa. Sull’azione successiva, al 31′, Andria in vantaggio con Giambuzzi, servito da un perfetto assist di Strambelli: stop di petto e pallone sotto la traversa a battere un incolpevole Dima. Prima del riposo Dima deve allungarsi per deviare in corner un siluro di Strambelli dalla distanza.

Gallo più aggressivo nella ripresa: al 15′ Monteleone colpisce di testa mandando il pallone sull’esterno della rete. Quindi è Dima a dire di no ancora a Strambelli, da punizione. Prova di pareggio al 25′ quando Benvenga colpisce in pieno l’incrocio dei pali su punizione. Dieci minuti dopo è Trinchera ad entrare nel tabellino dei marcatori mettendo dentro un pallone vagante nell’area biancazzurra.

Giovedì prossimo, per il Gallipoli, impegno casalingo contro la Palmese, ottava forza del campionato e una delle squadre più in forma del girone.

IL TABELLINO

Andria, stadio “Degli Ulivi”

domenica 24.03.2024, ore 16

Serie D/H 2023/24, giornata 28

F. ANDRIA-GALLIPOLI 1-1

RETI: 31′ pt Giambuzzi (FA), 35′ st Trinchera (G)

F. ANDRIA (3-5-2): Baietti; Donida, Ferrara, Riefolo; Padalino, Bottalico (32′ st Feola), Cancelli (43′ st Piccioni), Cecere (47′ st Dragà), Giambuzzi (37′ st Russo); Strambelli, Jefferson (37′ st Scaringella). All. Scaringella.

GALLIPOLI (3-5-2): Dima; Monteleone, Fruci, Benvenga; Bianco, Miggiano (14′ st Colazzo), Donnarumma (46′ st Zappacosta), Trinchera, Thiam; Mariano (8′ st Munoz), Kapnidis (37′ st Pissas). All. Cavallaro.

ARBITRO: Albano di Venezia.

