CASARANO – Un gol dell’ex Santoro regala i tre punti al Bitonto

Il Casarano perde in casa di misura, ma non demerita. Determinante il gol dell’ex Santoro, fischiatissimo dal pubblico di casa sin dall’inizio della gara.

I primi minuti scorrono veloci, con rapidi capovolgimenti di fronte, ma senza grosse occasioni. Al 10’ è Atteo a tentare di scardinare la retroguardia bitontina con un tiro al volo che però non trova fortuna. Sul versante opposto, al 14’, gran botta dalla lunga distanza di Manzo. Iannì neutralizza in due tempi. L’occasione più ghiotta della prima parte di gara è di marca bitontina e giunge al 19’: Palumbo conclude a botta sicura da distanza ravvicinata, servito dalla sinistra da Triarico. Miracolo di Iannì che d’istinto smanaccia in corner e sventa un gol fatto. Al 22’ sono di nuovo gli ospiti a provarci, con una conclusione dal limite di Lattanzio; palla direttamente sul fondo. Al 27’ è ancora Lattanzio che entra in area dalla sinistra e lascia partire un tiro che termina abbondantemente sul fondo. Al 28’ Triarico si accentra e calcia a girare dai 20 metri. Blocca in scioltezza Iannì. Al 37’ è il Casarano ad andare vicinissimo alla marcatura con Tedesco che entra in area e incrocia con il destro, sfiorando il palo alla sinistra di Lonoce. Nei minuti di recupero Coria indirizza direttamente in porta un calcio di punizione da posizione defilata. La palla sorvola di poco la traversa.

La ripresa si apre con il Casarano in avanti. Al 48’ percussione di Meduri che serve Pipistrelli. L’argentino si insinua in area dalla destra, si libera di due difensori e lascia partire un tiro insidioso che lambisce l’angolino lontano. Al 56’ è ancora il Casarano a rendersi pericoloso. Tedesco entra in area e serve per l’accorrente Pipistrelli, ma la retroguardia bitontina ci mette una pezza, sventando sulla linea. Nel momento migliore del Casarano, è l’ex Santoro al 67’ a svettare di testa e a depositare in rete un cross dalla destra. All’80’ il Casarano resta in dieci, per l’espulsione di Rizzo che rimedia il secondo cartellino giallo a causa di comportamento antisportivo. Nei minuti di recupero il Casarano sfiora il pareggio con un calcio di punizione di Prinari che dai 30 metri calcia di poco al lato. Il Bitonto vince e consolida il suo primato in classifica.

Domenica prossima il Casarano affronterà la Mariglianese, in trasferta, con fischio di inizio alle 14.30.

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 24 ottobre 2021, ore 15

Serie D girone H 2021/22 – giornata n. 8

CASARANO-BITONTO 0-1

RETI: 67’ Santoro

CASARANO (4-3-2-1):Iannì; Greco (77’ Patronelli), Signorelli (77’ Santarcangelo), Sanchez (60’ Tordini), Rizzo; Meduri, Atteo, Di Biase (84’ Maraschio); Coria (70’ Prinari), Pipistrelli; Tedesco. A disp.: Dancona, Freddo, Anoumou, Manca. All.: Matias Calabuig.

BITONTO (4-2-3-1): Lonoce; Colella S., Colaci, Lanzolla, Petta; Triarico (76’ Colella D.), Manzo (40’ Mariani), Biason; Lattnazio (55’ Guadalupi), Palumbo (45+2’ D’Anna), Santoro (87’ Montinaro). A disp.: Martellone, Colella D., Taurino, D’Anna, Radicchio, Guarnaccia. All.: Claudio De Luca.

ARBITRO: Gianluca Renzi della sezione di Pesaro. ASSISTENTI: Mirko Bartoluccio di Vibo Valentia e Giovanni Celestino di Reggio Calabria.

NOTE: Cielo nuvoloso. Temperatura: 18 gradi. Ammoniti: 12’ Colella S. (B), 26’ Rizzo (C), 35’ Signorelli (C), 43’ Tedesco (C), 45+1’ Colaci (B), 68’ Di Biase (C), 75’ Santoro (B), 78’ Prinari (C), 90+2′ Montinaro (B). Espulsi: 80’ Rizzo (C) per doppia ammonizione. Recupero: 5’ pt, 5’ st.

