CASARANO – Testa altrove e sfortuna, il Siracusa ipoteca il passaggio del turno della Poule Scudetto

Un Casarano ancora ebbro di felicità per la promozione in Serie C cede il passo al Siracusa e pregiudica il passaggio del turno nella Poule Scudetto di Serie D.

Eppure la gara era cominciata col passo giusto per i salentini in vantaggio con un gol di Ferrara al 27′, bravo a trasformare in oro un prezioso assist di Cajazzo. Fallito il raddoppio in un paio di occasioni, poi si spegne la luce. Al 40′ è pari siculo con Di Paolo e deviazione di un difensore di casa.

Il Casarano prova a riprendere in mano il pallino del gioco nella ripresa ma si arrende definitivamente al 38′ quando arriva il gol di Convitto, di pregevole fattura. Malcore sfiora il pari negli sgoccioli di tempo rimanente, poi in zona recupero arriva il tris di Russotto su rigore.

Mercoledì trasferta decisiva a Guidonia. Per passare il turno serve vincere e anche con largo margine.

—

Il TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 11.05.2025, ore 15

Poule Scudetto – giornata 1

CASARANO-SIRACUSA 1-3

RETI: 27′ pt Ferrara (C), 40′ pt Di Paolo (S), 37′ st Convitto (S), 48′ st rig. Russotto (S)

CASARANO (3-4-1-2): Fernandes; Milicevic, Pinto, Guastamacchia; Morales, Logoluso, Cajazzo, Teijo (12′ st Opoola); Saraniti (12′ st Malcore), D’Alena (28′ st Cerutti), Ferrara (28′ st Perez). All. Di Bari.

SIRACUSA (4-3-3): Sylla; Puzone, Suhs (33′ st Falla), Bonacchi, Pistolesi; Palermo, Candiano (40′ st Acquadro); Limonelli, Longo (12′ st Russotto), Di Paolo (44′ st Carbone); Maggio (24′ st Convitto). All. Turati.

ARBITRO: Tosello di Gradisca d’Isonzo.

NOTE: ammoniti D’Alena, Logoluso (C), Maggio (S); espulso Russotto (S) al 49′ st.