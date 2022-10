CASARANO – Rossazzurri cinici e spietati, da Altamura arrivano punti e buone sensazioni

foto: il Casarano sceso in campo ad Altamuraph: US Casarano

Tre gol all’Altamura, quarta vittoria stagionale, imbattibilità conservata e primo posto in condominio. Buonissime notizie per il Casarano dopo la trasferta nelle Murge, decisa dai gol di Burzio e dalla doppietta di Vitofrancesco.

Gara subito in discesa per i salentini che passano subito con una rete di Burzio, seconda consecutiva. L’Altamura, però, non si fa scoraggiare dallo svantaggio e prova a replicare colpo su colpo. La difesa ospite, però, fa buona guardia.

Stesso copione nella ripresa: Casarano attento e cinico in attacco. Al 21′, una rete di Vitofrancesco, mette in ghiaccio la vittoria. L’Altamura, stavolta, accusa il colpo e, nel finale, subisce anche la terza rete, sempre ad opera di Vitofrancesco.

Il Casarano continua a viaggiare a ritmi alti in classifica. Domenica prossima, al Capozza, arriverà l’Afragolese, ostica formazione campana che, in classifica, ha solo tre punti in meno rispetto ai rossazzurri.

—

IL TABELLINO

T. ALTAMURA-CASARANO 0-3

RETI: 31′ pt Burzio, 21′ st e 43′ st Vitofrancesco

T. ALTAMURA (3-5-2): Spina; Lacassia, Bertolo, Ganci; Errico (25′ st Schiavino), Dipinto (25′ st Malundu), Murtas, Bolognese, Molinaro; Sosa, Prinari (15′ st Serra). All. Ginestra.

CASARANO (3-5-2): Carotenuto; Guastamacchia, Rizzo, Pambianchi (30′ st Barbetta); Parisi (30′ st Cecere), De Luca (35′ st Cannavaro), Marsili, Ortisi (20′ st Dellino), Sepe; Burzio, Gatto (20′ st Vitofrancesco). All. Costantino.

ARBITRO: Poli di Verona.

RISULTATI E CLASSIFICA