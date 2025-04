CASARANO – Poker alla Fidelis Andria e finalmente è ufficiale: rossazzurri promossi in Serie C!

Dopo quasi 26 anni il Casarano ritorna tra i professionisti. Il netto 4-0 alla Fidelis Andria sancisce la strameritata promozione dei rossazzurri in Serie C, dalla quale mancavano dalla stagione 1998/99, quando il club salentino retrocedette dall’allora Serie C2 alla Serie D dopo aver perso i playout contro il Chieti.

Grande festa sugli spalti del “Capozza“, gremito nonostante le incerte condizioni meteo e il giorno lavorativo. Casarano subito aggressivo, ben conscio di non poter sprecare il match-ball concesso dal calendario e dalla classifica. Al 3′ Esposito chiude lo spazio a Malcore lanciato verso la sua porta, poi ci prova Loiodice con uin tiro a giro, mira troppo alta. Lo stesso Loiodice, al 27′, sciupa un invitante servizio di Malcore calciando malamente. Per il vantaggio rossazzurro, però, è solo questione di tempo: al 41′ i rossazzurri ribaltando un’azione difensiva in offensiva, Ferrara apparecchia un ottimo pallone per Cajazzo che punisce il portiere avversario con un diagonale precisissimo. Poco o nulla da segnalare per gli ospiti.

La ripresa si apre sullo stesso canovaccio: Ferrara ci prova dalla distanza con un gran tiro che sfiora l’incrocio dei pali quando sono trascorsi solamemte due minuti. Al 12′ è raddoppio per le Serpi con la rete di Morales che raccoglie una palla vagante in area avversaria e anticipa l’uscita di Esposito mandando il pallone sotto la traversa e poi alle sue spalle. Il Casarano non rallenta e continua ad affondare i colpi, come al 21′ quando Esposito è abile a deviare oltre il fondo un tiro secco di Pinto. Il tris rossazzurro giunge al 40′ con un colpo di testa di Perez su punizione battuta da Loiodice. C’è gloria anche per Cerutti che, proprio al 45′, mette dentro il pallone che vale il 4-0 finale, a chiudere un pomeriggio che resterà nella storia del club rossazzurro e del calcio salentino.

Alla ripresa, domenica 27, Casarano atteso sul campo del Gravina, penultima tappa di questa stagione che si chiuderà il 4 maggio contro l’Ischia al “Capozza”, quando è prevista la grande festa per il ritorno in Serie C.

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

giovedì 17.04.2025, ore 15

Serie D/H 2024/25, giornata 32

CASARANO-F. ANDRIA 4-0

RETI: 41′ pt Cajazzo, 12′ st Morales, 40′ st Perez, 45′ st Cerutti

CASARANO (3-4-1-2): Fernandes; Barone, Legittimo (39′ st Rizzo), Morales (42′ st Cerutti); Cajazzo, Logoluso, D’Alena (29′ st Teijo), Pinto; Ferrara (25′ st Saraniti); Loiodice, Malcore (34′ st Perez). A disp. Ferilli, Opoola, Milicevic, Baldè. All. Di Bari.

F. ANDRIA (4-4-2): Esposito; Ercoli (1′ st Balba), Derosa, Cipolletta (18′ st Ferrara), Bonnin; Risolo, Babaj (18′ st Graziano), Cancelli, Likaxhiu (25′ st Verna); Tedesco, Fantacci. A disp. Summa, Verna, Da Silva, Rotondi, De Luca, Rafanelli. All. Scaringella.

ARBITRO: Lascaro sez. Matera.

NOTE: Ammoniti Risolo (FA), Tedesco (FA), Saraniti (C), Graziano (FA). Rec. 2′ pt, 3′ st.

RISULTATI E CLASSIFICA