CASARANO – Perez acciuffa l’Andria a tempo scaduto, è pari al “Capozza”

Partita combattutissima tra Casarano e Andria. Un gol per parte e un punto a testa nel big match della terza giornata di campionato. Tanti gli ex rossoazzurri nell’Andria: Baietti, Strambelli, Burzio, Feola, Cecere. Si parte subito su ritmi alti. Al 1’, subito pericoloso il Casarano con Baietti costretto a rifugiarsi in angolo su tiro insidiosissimo di Gambino. Al 7’ percussione sulla destra di Cecere. La conclusione è pericolosa, ma Pucci non si fa sorprendere e mette a lato. Il Casarano alza il baricentro. Gli ospiti difendono e cercano di ripartire. Al 22’ la palla finisce tra i piedi di Cerutti. Il numero 5 rossoazzurro, dalla distanza, prova a scavalcare Baietti, che però non si lascia ingannare e blocca senza patemi d’animo. Al 26’ Citro calcia in porta da posizione favorevole, ma ancora una volta Baietti salva il risultato. Alla mezz’ora Strambelli, da calcio di punizione, sfiora lo specchio della porta. Cala il ritmo di gioco. Al 40’ Citro si incunea in area e mette dentro. La palla attraversa l’intera area di rigore poco lontano dalla linea di porta, ma nessun calciatore rossoazzurro si fa trovare pronto. Sul capovolgimento di fronte, Sasanelli dalla sinistra calcia direttamente sul fondo. Al 43’ Thiandum dalla distanza sfiora la traversa. Nei minuti di recupero, da registrare la conclusione di Cerutti di poco alta e, sul fronte opposto, il tiro di Sasanelli neutralizzato da Pucci.

Si rientra in campo, con Scaaringella al posto di Bottalico nelle fila dell’Andria. Il copione, però, non cambia. Il Casarano mantiene il pallino del gioco, con gli ospiti che si affidano alle ripartenze. Al 53’ Citro serve un’ottima palla in area per Rajkovic, che però non riesce a finalizzare. Al 62’ l’Andria intercetta la sfera a metà campo, a seguito di un’incomprensione dei rossoazzurri, e innesca il neoentrato Martinez che a tu per tu con Pucci cerca il palo lontano e sfiora la marcatura. L’ingresso di Martinez ridisegna gli equilibri in campo, con l’Andria che guadagna brio negli ultimi metri. La marcatura è nell’aria e giunge dopo appena un minuto. Errore in disimpegno del Casarano, Martinez cede a Scaringella, la cui conclusione viene respinta dal portiere; la palla torna a Martinez che a porta vuota sigla il gol del vantaggio. Al 68’ Strambelli tenta di sorprendere Pucci dal limite. L’estremo difensore rossoazzurro è bravo ad alzare la sfera sopra la traversa. All’83’ ci prova Rajkovic di testa, ma Baietti para in due tempi. Al 2’ di recupero il palo nega a Gjonai la gioia del gol. Allo scadere dei minuti di recupero Perez si gira in area di rigore e trafigge Baietti, fissando il risultato sul definitivo 1-1.

Domenica prossima il Casarano farà visita alla Palmese.

IL TABELLINO

Casarano, Stadio “G. Capozza”

domenica 24 settembre 2023, ore 15

Serie D 2023/24 – giornata 3

CASARANO-F. ANDRIA 1-1

RETI: 63’ Martinez (A), 90+4’ Perez (C)

CASARANO (4-2-3-1): Pucci; Gambino (67’ Perez), Vona, Guastamacchia, Parisi; Thiandum, Cerutti (80’ Ramos Da Silva); Falcone (53’ Gjonai), Citro, Versienti (19’ Giannini); Rajkovic. A disp.: Carotenuto, Celli, Colazzo, Pedalino, De Luca. All. Laterza.

F. ANDRIA (4-3-3): Baietti; Giambuzzi, Donida, Pollidori, Padalino; Cecere, Feola, Bottalico (46’ Scaringella); Strambelli (85’ Telera), Buzio (53’ Martinez, 90’+3’ Andrade Siqueira), Sasanelli. A disp.: Fratti, Anastasia, Riefolo, Scianaro, Calzolaio. All. Farina.

ARBITRO: Silvio Torreggiani della sezione di Civitavecchia. Assistenti: Giovanni Gigliotti della sezione di Cosenza e Giuseppe Fanara della sezione di Cosenza.

NOTE: Cielo prevalentemente sereno. Temperatura: 26 gradi. Ammoniti: 10’ Strambelli (A) e Cerutti (C), 25’ Pollidori (A), 45’ Padalino (A), 56’ Parisi (C), 86’ Guastamacchia (C). Espulsi: -. Recupero: 1’ pt; 5’ st.

