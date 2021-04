CASARANO – Orlandi vuole una reazione da tre punti: “Francavilla organizzato, noi dobbiamo sveltire la nostra azione”

Mister Nevio Orlandi si aspetta una reazione da tre punti nel match che il Casarano si appresta ad affrontare in casa del Francavilla in Sinni.

“Un avversario organizzato e con buone individualità – afferma il trainer rossazzurro dal sito ufficiale – che sa interpretare bene ciò che gli chiede l’allenatore, ma noi abbiamo preparato bene la partita per poter dare il massimo. Occorre velocizzare la nostra azione, se giochiamo sotto ritmo andiamo in difficoltà e ciò è una questione di testa. Il ritmo a singhiozzo di questa stagione, poi, non permette di dare continuità al lavoro, anzi lo intralcia e crea difficoltà. Ad ogni modo, i ragazzi sono tutti disponibili al lavoro e si cerca sempre la quadra migliore. Per trovarla, occorre sia la condizione fisica, sia il recupero che, in alcuni casi, è il miglior allenamento”.