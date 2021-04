BASKET – Lupiae Team Salento doppia il Taranto e attende il Palermo nel big-match di sabato 17

Centrato il traguardo playoff, grazie al successo per 51-28 sul Taranto, per la Lupiae Team Salento di basket in carrozzina è ora tempo di consolidare la prima posizione del girone F.

Sabato prossimo, 17 aprile, alle ore 17, i riflettori del palazzetto di piazza Palio si accenderanno in occasione del big-match tra prima e seconda, ossia tra Lecce e Palermo. Un incontro che vedrà, spettatore interessato, il Taranto, attualmente terzo.

Nella fase 2, a cui accedono le prime due classificate di ogni girone, sarà un vero e proprio spareggio da dentro o fuori: chi vincerà la partita secca, potrà accedere, a maggio, ad uno dei due gironi all’italiana in cui ci saranno in palio due posti per andare in Serie A.

Al momento, la Lupiae, prima, andrebbe a incontrare la seconda del girone E, il Bari.