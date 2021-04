CASARANO – Orlandi: “Col Nardò niente passi falsi. Dopo la gara di domenica capiremo…”

Tempo di derby: domani al “Capozza” si gioca Casarano-Nardò. Le serpi non possono più fallire e devono puntare necessariamente alla vittoria se non vogliono perdere ulteriore terreno dalla prima posizione.

L’analisi di mister Nevio Orlandi nell’intervista realizzata dalla sua società.

“Quella col Molfetta è stata una buona prestazione, ci è mancato solo il gol. Molti episodi non hanno giocato a nostro favore e hanno condizionato la gara. Diversi gol annullati e un intervento in area che andava sanzionato. Col Nardò è un derby e non dobbiamo fare passi falsi. Dobbiamo pensarci non con ansia, ma con serenità. Siamo consapevoli della prestazione di domenica scorsa e delle nostre capacità. Sappiamo come affrontare la gara, è un avversario forte, con buone qualità e un modo di stare in campo propositivo. Tende a giocare bene, ha buone individualità, anche molto giovani. Ci vorrà molta attenzione nelle due fasi. Playoff? Al di là di questo, occorre guardare di partita in partita. Pensiamo a quella di domani, poi al resto e vediamo come andranno i recuperi. Il reset lo faremo dopo la gara di domenica, quando saremo più o meno tutti alla pari. Infortunati? Dobbiamo valutare alcuni recuperi. Giocare così spesso ha creato alcuni scompensi e a volte il miglior allenamento è il riposo. Nello spogliatoio si respira, tutto sommato, un clima di fiducia. I ragazzi sono consapevoli della prestazione fatta e questo dà serenità. C’è il rammarico di aver preso solo un punto e non tre, ma il calcio è fatto anche di queste situazioni. Bisogna essere maturi e capaci di reagire“.

(foto: Nevio Orlandi, ©G. Garofalo)