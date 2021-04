BRINDISI – Via de Luca, panchina affidata a un ex Taranto

Il passo falso di domenica contro il Francavilla in Sinni è costata la panchina a mister Claudio De Luca, ormai ex allenatore del Brindisi. Il club adriatico, per venire fuori da una situazione di classifica quasi disperata, punta tutto sull’ex Taranto, Michele Cazzarò, che sarà presentato a brevissimo (ore 17) al Fanuzzi.

Oltre che con De Luca, il Brindisi ha risolto il contratto anche con il preparatore atletico, prof. Giovanni Musa.

Il vice di Cazzarò sarà mister Vincenzo Murianni; il preparatore dei portieri, Raffaele Cataldi.

Cazzarò, tarantino classe 1973, ha giocato a lungo da professionista (oltre 400 presenze tra C1 e C2). Da allenatore ha cominciato nella Juniores del Taranto per poi subentrare, in corso d’opera, alla prima squadra che portò al secondo posto e alla conquista dei playoff nella stagione 2015-16. Nel 2017-18 sempre col Taranto, ottenne un nuovo secondo posto e un’altra qualificazione playoff.

(foto: M. Cazzarò, archivio ©Capriglione/SalentoSport)