CASARANO-MATINO – Pipistrelli tinge il derby di rossazzurro

Minimo sforzo massimo risultato per il Casarano. Con un solo tiro in porta i padroni di casa conquistano i tre punti contro un buon Matino, che non meritava la sconfitta.

Si comincia a ritmi alti. L’agonismo è tanto e a farne le spese sono Rubial e Di Biase che rimediano entrambi il cartellino giallo per proteste. Il direttore di gara ha il suo bel da fare per tenere a bada gli animi. Il gioco resta fermo per circa due minuti, tra il 5’ e il 7’. Si alternano rapidi capovolgimenti di fronte, senza però che nessuna delle contendenti collezioni chiare occasioni da gol. Per gli ospiti è Tarantino a provarci al 10’ da fuori area, ma la palla finisce direttamente in curva. Il Matino si affida alle conclusioni dalla distanza. Al 17’ è Giambuzzi a provare a sorprendere Iannì, che blocca in scioltezza. A sbloccare il risultato, però, sono i padroni di casa al primo tiro in porta. Al 23’ sugli sviluppi di un calcio piazzato, Di Biase prolunga di testa, Pipistrelli riesce ad anticipare la retroguardia biancoazzurra e insacca da distanza ravvicinata. Al 39’ il Matino si fa rivedere in avanti. Marin su calcio di punizione dai 25’ metri opta per la conclusione diretta. Ancora una volta blocca Iannì. Al 41’ Grandis lascia partire una gran botta dal limite dell’area. L’estremo difensore di casa è costretto a rifugiarsi in angolo. Sul finire del primo tempo il Matino va vicinissimo alla marcatura, nuovamente con Grandis, che dalla destra lascia partire un tiro insidiosissimo che va ad impattare sul palo lontano.

La ripresa si apre sulla falsa riga della prima frazione di gara. Ritmi spezzettati e Casarano incapace di esprimersi, merito di un Matino quadrato, aggressivo, rognoso in grado di imbrigliare la manovra rossoazzurra. Al 49’ bel calcio di punizione di Meduri che si spegne di poco alto sulla traversa. La gara scorre senza regalare particolari emozioni. Al 66’ doppia sostituzione per entrambe le squadre. Per il Casarano, fuori Di Biase e Pipistrelli, dentro Coria e Tedesco. Nelle fila del Matino, invece, Alemanni e Inguscio prendono il posto di Grandis e Pozzessere. Allo scadere Michelli tenta la collusione al volo, il tiro violento termina di poco fuori dallo specchio della porta. Sul capovolgimento di fronte Tedesco calcia dalla distanza. Tiro sul fondo. Finale concitato, con battibecchi tra calciatori del Casarano e del Matino. Gli animi si scaldano e a farne le spese è l’allenatore in seconda, Dominguez, che viene espulso dal terreno di gioco. Allo scadere dei minuti di recupero Matino tutto in avanti, ne approfitta il Casarano che innesca un bel contropiede, ma Dambros pecca di egoismo, cercando senza fortuna la marcatura anziché servire i compagni liberi. Poi non succede più nulla.

Il Casarano si aggiudica il derby. Mercoledì prossimo gli uomini di mister Calabuig dovranno vedersela in trasferta con il Lavello. Il Matino ospiterà l’Altamura.

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 17 ottobre 2021, ore 15

Serie D girone H 2021/22 – giornata n. 6

CASARANO-VIRTUS MATINO 1-0

RETI: 23’ Pipistrelli

CASARANO (4-3-1-2): Iannì; Patronelli (82’ Maraschio), Sanchez, Rizzo, Signorelli; Di Biase (66’ Coria), Meduri, Atteo; Prinari (82’ Tordini), D’Ambros (90+5’Santarcangelo), Pipistrelli (66’ Tedesco). A disp.: Dancona, Greco, Freddo, Anoumou, Santarcangelo. All.: Matias Calabuig.

MATINO (4-3-3): D’Ippolito; Facundo (85’ Torres), Salto, Cavalieri, Giambuzzi (26’ Michelli); Grandis (66’ Alemanni), Marin, Tarantini; Pozzessere (66’ Inguscio), Ancora (85’ D’Amicis), Ruibal. A disp.: Convertin, Fina, Gallo, Monopoli. All.: Giuseppe Branà.

ARBITRO: Nicolò Rodigari della sezione di Bergamo. ASSISTENTI: Michele Fracchiolla e Antonio Alessandrini di Bari.

NOTE: Cielo nuvoloso. Temperatura: 16 gradi. Ammoniti: 6’ Ruibal (M), 6’ Di Biase (C), 38’Rizzo (C), 52’ Meduri (C), 58’ Pozzessere (M), 72’ Tedesco (C). Recupero: 1’ pt, 5’ st.

