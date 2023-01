CASARANO-MARTINA – Un gol di Saraniti liquida i biancazzurri e allunga la striscia positiva delle Serpi

Il Casarano apre il nuovo anno con una vittoria (1-0) che fa morale e rilancia i rossoazzurri in classifica. Un Martina ben messo in campo paga lo scotto della scarsa incisività, a fronte di un buon possesso palla.

Il Casarano scende in campo con un 4-3-3 e con Monaco, autore di un’ottima prova, in campo sin dal primo minuto. Mister Pizzulli schiera un 4-4-2. Il primo quarto d’ora scorre via senza particolari emozioni. Il gioco si concentra soprattutto a centro campo. Al 16’ gli ospiti si fanno vedere in avanti: percussione di Ancora sulla destra che mette dentro. Ne vien fuori un tiro in porta che Baietti neutralizza in tuffo. Al 21’ il Casarano prova la soluzione dalla distanza con Bocchetti, ma la sfera si spegne direttamente sul fondo. Al 24’ ci riprova il Martina. Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Cerutti, Dieng di testa manda di poco a lato. Sul capovolgimento di fronte è Ortisi, anche lui di testa, a chiamare in causa Figliola, bravo a rifugiarsi in angolo. Al 32’ Saraniti tenta la rovesciata in area; il tiro è debole e centrale e blocca senza difficoltà l’estremo difensore ospite. Al 33’ tiro cross di Parisi intercettato da Figliola. Sono le prove generali del gol che arriva al minuto successivo: Ortisi calcia, il tiro è sporco e arriva a Saraniti, che è pronto a ribattere a rete. Allo scadere il Martina prova a ristabilire l’equilibrio con Tuccitto che cerca in area Ancora. Il capitano biancoazzurro, però, non riesce ad agganciare per un soffio. Si va negli spogliatoi sul parziale di 1-0 per i padroni di casa.

La ripresa si apre con le vive proteste del Martina per un presunto tocco di mano in area di rigore da parte di un calciatore rossoazzurro su cross di Cerutti. Al 50’ destro a giro di Strambelli da buona posizione. Blocca Figliola. Cambio di schema al 61’ per il Martina che, con l’ingresso di Mangialardo e Nikolli, passa dal 4-4-2 al 4-3-3. Gli ospiti insistono e in una manciata di minuti giungono un paio di volte dalle parte di Baietti, ma senza mai rappresentare un vero pericolo. Al 69’ mister Costantino butta nella mischia Citro. Al 76’ Dieng di testa manda di poco a lato sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 77’ fa il suo esordio in rossoazzurro anche Cipolletta. Il Martina gioca la carta Petitti che prende il posto di Cerutti. Il risultato però non cambia e il Casarano, che domenica prossima dovrà far visita al Gravina, conquista tre punti importantissimi. Per il Martina, gara casalinga col Lavello.

—

IL TABELLINO

Casarano, stadio “Capozza”

domenica 8 gennaio 2023, ore 14.30

Serie D/H 2022/23 – giornata 18

CASARANO-MARTINA 1-0

RETI: 34’ Saraniti

CASARANO (4-3-3): Baietti; Parisi, Guastamacchia, Pambianchi, Bocchetti; Navas (62’ Gaeta), Monaco, Ortisi (62’ Cannavaro); Strambelli (69’ Citro), Saraniti, Burzio (77’ Cipolletta). A disp. Carotenuto, Vitofrancesco, Cecere, Tipaldi, Dellino. All. Costantino.

MARTINA (4-4-2): Figliolia; Perrini (61’ Mangialardi), Suhs, Dieng, Mancini; Pinto, Cerutti (82’ Petitti), Teijo, Tuccitto (61’ Nikolli); Ancora, Meneses (55’ Diaz). A disp. Semeraro, Cappellari, Petitti, Forcillo, Aprile, Langone. All. Pizzulli.

ARBITRO: Carlo Palumbo della sezione di Bari. Assistenti: Carlo De Luca della sezione di Merano e Cosimo De Tommaso della sezione di Voghera.

NOTE: Cielo sereno. Temperatura: 13 gradi. Terreno di gioco in buone condizioni. La gara inizia con un minuto di silenzio in memoria di Gianluca Vialli. Ammoniti: 40’ Mancini (M), 65’ Nikolli (M), 75’ Burzio (C). Espulsi: . Recupero: 2’ pt; 4’ st.

