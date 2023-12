CASARANO – Manfredonia corsaro al “Capozza”, secondo ko di fila per i rossazzurri

Seconda sconfitta consecutiva per il Casarano che, dopo il 3-1 di Matera, perde per 1-2 in casa con il Manfredonia.

La prima occasione è di marca rossoazzurra. Al 3’, Falcone dalla sinistra lascia partire un tiro insidioso che Paduano respinge in tuffo. All’8’ reazione del Manfredonia con Viti che cerca il tiro-cross dalla fascia sinistra che termina alto. Al 9’ Guastamacchia atterra in area di rigore Calemme. Il direttore di gara non ha dubbi nell’indicare il dischetto di rigore. Si incarica di battere Giacobbe che realizza, piazzando la sfera a fil di palo alla destra di Pucci. Gara in salita per il Casarano. Al 25’ D’Alena tenta la soluzione dal limite, ma il tiro si spegne sul fondo. Al 28’ bella azione del Casarano, con Citro che mette al centro dell’area per Perez, anticipato da un difensore ospite. Al 29’ è Konate a murare una conclusione di Citro. Al 43’ calcio di punizione per il Casarano da posizione favorevole. Falcone calcia di potenza, ma la palla termina fuori dallo specchio della porta. A, 45’ percussione sulla destra di Babaj la cui conclusione costringe Pucci a rifugiarsi in angolo.

La ripresa si apre con Corvino e Gjonaj che prendono il posto di Falcone e Citro. La soluzione premia i rossoazzurri. Al 51’ il neoentrato Corvino si guadagna un calcio di rigore, per fallo in area di Konate. È lo stesso Corvino a calciare e realizzare, ristabilendo l’equilibrio tra le due compagini. Al 63’ Gjonaj serve un’ottima palla a Gambino che da distanza ravvicinata non riesce a colpire bene la sfera. Al 76’ Corvino da calcio di punizione da posizione molto defilata tira in porta, sulla respinta di pugno di Paduano non ci arriva per un soffio Rajcovic. All’87’ doccia fredda per i padroni di casa. Babaj supera Giannini, vince il contrasto con Vona, si presenta a tu per tu con Pucci e piazza la sfera dove nulla può l’estremo difensore salentino.

Mercoledì si torna in campo per l’ultima gara del girone di andata. Il Casarano andrà a far visita al Bitonto.

—-

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 17 dicembre 2023, ore 14.30

Serie D 2023/24, Girone H – 16 giornata di Campionato

CASARANO-MANFREDONIA 1-2

RETI: 10′ rig. Giacobbe (M), 53′ rig. Corvino (C), 87′ Babaj (M)

CASARANO: Pucci, Giannini, Emmanouil, Vona (Celli 87’), Falcone (46’ Corvino), Perez (61’ Rajkovic), Citro (46’ Gjonaj), Guastamacchia, Gambino, Pedalino, D’Alena (82’ Versienti). A disp.: Carotenuto, Nunez, Thiandoum, Parisi. All. Laterza.

MANFREDONIA: Paduano, Bamba, Viti, Amabile, Konate, Fissore, Babaj, Giacobbe, Carbonaro, Calemme, Balba. A disp.: Borrelli, Brunetti, Sfrecola, Prencipe, Di Noia, Achik, Fischetti, Forte, Hernaiz. All. Cinque.

ARBITRO: Roberto De Stefanis della sezione di Udine. Assistenti: Piero Mansutti della sezione di Basso Friuli e Omar Bignucolo della sezione di Pordenone.

NOTE: Cielo sereno. Temperatura: 13 gradi. Ammoniti: 28’ Balba (M), 37’ Giacobbe (M), 64’ Paduano (M), 75’ Viti (M), 76’ Babaj (M), 85’ Emmanouil (C). Espulsi: -. Recupero: 5’ pt; 6’ st.

RISULTATI E CLASSIFICA