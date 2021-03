CASARANO – Le prime parole del neo tecnico Orlandi: “Vogliamo dare una soddisfazione ai tifosi”

Prime parole per il neo allenatore del Casarano, Nevio Orlandi, che esordirà ufficialmente sulla panchina rossazzurra domenica prossima in Casarano-Sorrento.

“Siamo un gruppo di qualità, fatto di giocatori importanti, alcuni dei quali hanno militato in categorie superiori. Vogliamo portare avanti il progetto della società e fare bene in questo campionato. Non mancherà il lavoro, che è alla base di tutto, e l’attenzione di tutti noi che dovrà essere massima. Mi auguro di trasmettere la mia idea di calcio senza sminuire le caratteristiche dei singoli. L’obiettivo è cercare di mantenere gli equilibri nelle due fasi di gioco con la predisposizione ad attaccare gli spazi per buttare la palla dentro. Il campionato? È un girone tosto, ci sono giocatori e società che ambiscono alle posizioni di vertice, ma molto dipenderà da noi. In questo momento dovremo trarre il meglio, quindi pensiamo a lavorare. Colgo l’occasione per salutare la tifoseria, a cui vorremmo dare una soddisfazione. Ringrazio il presidente, il direttore sportivo e la società per avermi scelto”.

(fonte: Ufficio stampa Casarano Calcio)