CASARANO – Il Bisceglie espugna il ‘Capozza’ con un gol di rigore

Al “Capozza”, Bisceglie batte Casarano 1-0. Decide un rigore di La Piana nel secondo tempo.

La gara si apre con rapidi capovolgimenti di fronte. Al 2’, per gli ospiti, Rubino mette dentro dalla destra, ma la palla finisce tra le braccia di Iannì. Un minuto dopo, sul fronte opposto, ci prova Prinari dalla distanza, ma la mira non è delle migliori. Al 5 bella azione del Bisceglie sulla fascia sinistra, con una triangolazione tra Izco e La Piana che si conclude con un traversone basso, neutralizzato dalla retroguardia di casa. Al’10’ neroazzurri di nuovo pericolosi: dalla sinistra Leonetti mette dentro per La Pina che entra in area, ma sventa d’autorità Sanchez. Al 15’ punizione per il Casarano da ottima posizione. Batte Prinari, intercetta la barriera e la palla si spegne sul fondo. Nulla da fare sugli sviluppi dell’angolo successivo. Al 18’ di nuovo rossoazzurri in avanti: Pipistrelli dal fondo lascia partire un traversone, non ci arrivano le torri di casa. Sul seguente calcio d’angolo Tedesco di testa mando di poco sopra la traversa. Al 25’ contropiede del Bisceglie. La Piana viene atterrato da Rizzo che rimedia il cartellino giallo. Batte Coletti, che serve La Piana al centro dell’area. Il numero 10 ospite di testa sfiora il palo. Al 30’ Pipistrelli dal limite serve Prinari, che in corsa mette di poco fuori. 34’ Di Biase dalla distanza chiama Martorel agli straordinari. Il numero uno ospite sventa in tuffo un gol fatto. Sulla ribattuta ci prova Tedesco ma senza fortuna. La prima frazione di gara si chiude sul parziale di 0-0, dopo 45 minuti disputati ad alta intensità da ambo le compagini.

La ripresa si apre con gli stessi protagonisti del primo tempo. Neppure il copione cambia. Al 52’ inserimento di La Piana che calcia al volo sul palo destro, ma il numero uno del Casarano è ben appostato e blocca senza problemi. Al 55’ occasionissima per il Casarano. Tedesco sfiora la marcatura, indirizzando in porta da distanza ravvicinata un cross di Di Biase. La sfera termina sul palo per poi finire preda dell’estremo difensore ospite. Al 60’ è il Bisceglie a sfiorare la marcatura con La Piana. Il furetto biscegliese dal fondo mette dentro una palla che corre parallela alla linea di porta senza che nessun compagno riesca a metterla dentro. Al 67’ Di Prisco tenta la soluzione aerea, ma la sfera si spegne sul fondo. La marcatura è nell’aria. Al 75’ Ferrante si incunea in area di rigore e viene messo giù, guadagnando il calcio di rigore. Si incarica di battere La Piana che realizza il gol del vantaggio ospite spiazzando Iannì. All’84’ ci prova di testa, ma senza fortuna, Tedesco per il Casarano. Nei minuti finali il Casarano ci prova ripetutamente, ma il Bisceglie fa buona guardia, complice anche la fortuna su un rimbalzo in pieno recupero. I rossoazzurri cedono il passo agli ospiti che portano a casa tre punti importanti.

Domenica prossima il Casarano sarà impegnato nel derby salentino con il Nardò.

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 26 settembre 2021, ore 15

Serie D girone H 2021/22 – giornata n. 2

CASARANO-BISCEGLIE 0-1

RETI: 76’ La Piana (Rig.)

CASARANO (4-3-3): Iannì; Signorelli (77’ Santarcangelo), Coronese, Florio (71’ Maraschio), Rizzo, Sanchez, Pipistrelli (61’ Coria), Di Biase (61’ Tordini); Tedesco, Prinari (72’ Anoumou), Dambros. A disp.: D’Ancona, Greco, Manca, D’Andria. All.: Matias Calabuig.

BISCEGLIE (5-3-2): Martorel; Rubino, Marino, Coletti, D’Angelo, Izco; Liso, Di Prisco; Leonetti (54’ Lorusso), La Piana (90’ Urquiza), Carbone (54’ Ferrante). A disp.: Zinfolino, Farinola, Barletta, Tuttisanti, Morra, Pradofusero. All.: Danilo Rufini.

ARBITRO: Gabriele Restaldo della sezione di Ivrea. ASSISTENTI: Francesco Rinaldo di Policoro e Stefano Martinelli di Potenza.

NOTE: Cielo sereno. Temperatura: 27 gradi. Ammoniti: 25’ Rizzo (C), 39’ Izco (B), 44’ Leonetti (B), 70’ Coria (C), 84’ Coletti (B), 84’ Dambros (C). Espulsi: nessuno. Recupero: 1’ pt, 5’ st.

(foto: le due squadre schierate in campo – SalentoSport)

