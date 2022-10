CASARANO – Gol ed emozioni con l’Afragolese, il pari è utile a conservare la vetta

Casarano e Afragolese si spartiscono la posta in palio al termine di una gara giocata ad alta intensità e aperta ad ogni risultato sino al triplice fischio.

Comincia col piede sull’acceleratore il Casarano. Al 4’ con il rientrato Strambelli serve sulla sinistra Cannavaro che di prima colpisce la traversa. La reazione dei campani giunge al 13’ con Cerone, che tenta la conclusione dalla lunga distanza, con la sfera che termina alta sopra la traversa. Nel minuto successivo sono di nuovo gli ospiti a provarci. Ancora una volta l’Afragolese si affida ai tiri da fuori. La conclusione di Da Dalt dai venti metri è insidiosa e chiama Carotenuto alla deviazione in angolo. I padroni di casa si fanno rivedere al 18′ con un tiro-cross di Parisi per l’inserimento di Burzio che manca l’impatto con il pallone per un soffio. A sbloccare il risultato sono i campani, al 21’, al termine di un’azione corale: filtrante di Cordato per Arcari che di prima mette Longo da solo dinanzi al portiere; la punta campana non ha problemi a siglare la marcatura del temporaneo vantaggio. Il Casarano non ci sta e alla mezz’ora pareggia i conti sugli sviluppi di una punizione calciata da Strambelli e deviata dal solito Burzio all’angolino basso alla destra di Provitolo. Al 38’ è Strambelli, ancora una volta su calcio di punizione, a chiamare in causa l’estremo difensore ospite, che respinge con le mani. Poi non succede più nulla.

Nella ripresa, la prima occasione, al 53’, è di marca campana, con Caso Naturale che ruba palla e calcia di destro, chiamando Carotenuto agli straordinari. Al 55’, è ancora il numero uno casaranese a negare agli ospiti la gioia del raddoppio, murando in uscita la conclusione di Longo, servito da Manco. L’Afragolese ci crede e al 67’ sfiora nuovamente la marcatura con Aracri che manca di poco l’appuntamento con un traversone di Esposito. Il Casarano, però, dimostra carattere e si porta in vantaggio al 73’ con Sepe, bravissimo a intercettare e insaccare con un gran tiro un pallone messo in area da un colpo di testa dal limite di De Luca. Gli ospiti non demordono e all’80, dopo una serie di incursioni, riagguantano il pareggio con Esposito che di testa mette dentro una bella palla servita da Da Dalt. Nulla da fare per l’incolpevole Carotenuto. Il risultato non subirà ulteriori variazioni sino al triplice fischio.

Il Casarano, che domenica andrà a far visita al Matera, conserva il primato in classifica e si mette alle spalle l’ennesimo match insidioso, guadagnando un punto tanto sudato quanto prezioso.

IL TABELLINO

Casarano, stadio “Capozza”

domenica 16 ottobre 2022, ore 15

Serie D/H 2022/23 – giornata 7

CASARANO-AFRAGOLESE 2-2

RETI: 21′ Longo (A), 30′ Burzio (C), 73′ Sepe (C), 80′ Esposito (A)

CASARANO (3-5-2): Carotenuto; Guastamacchia, Rizzo, Pambianchi (37’ Vitofrancesco); Parisi (82′ Barbetta), Cannavaro (82′ st Cecere), Marsili, Ortisi (57′ De Luca), Sepe; Strambelli (75′ Gatto), Burzio. A disp. Baietti, Vitofrancesco, Bocchetti, Navas, Dellino. All. Costantino

AFRAGOLESE (4-4-1-1): Provitolo; Percuoco, Forte (83′ Esempio), Mansi, Cordato (48′ Manco); Da Dalt (86′ Langone), Esposito, Virgilio, Aracri; Cerone (52′ Caso Naturale); Longo (69′ Sowe) A disp. Mazzone, Murolo, Lippo, Mancino. All. Bitetto

Arbitro: Stefano Raineri della sezione di Como. Assistenti: Pasquini di Genova e Matteo Manni di Savona.

Note: giornata serena e soleggiata; terreno in ottime condizioni. Ammonizioni: Esposito, Da Dalt, Sepe. Espulsioni: il tecnico del Casarano Costantino al 88′ per proteste. Recuperi: pt. 1′;st. 5′; angoli: 4-5.

RISULTATI E CLASSIFICA