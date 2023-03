CASARANO-FASANO – Un punto per parte che lascia l’amaro in bocca a entrambe

Finisce 1-1 al “Capozza” la gara tra Casarano e Fasano. Un punto a testa che lascia tutti scontenti.

Gara importante per le ambizioni di entrambe le compagini. Il Casarano deve vincere per continuare a sperare nell’impresa della promozione diretta; il Fasano ha bisogno dei tre punti per continuare la sua corsa verso i play-off. Poco da segnalare nei primi 20’ di gioco. Al 7’, Burzio di testa, servito dalla sinistra, non riesce a deviare la sfera in porta da ottima posizione. All’8’, calcio di punizione per il Fasano dal limite dell’area. Batte Corvino, ma Baietti si rifugia in angolo. La prima vera emozione arriva al 21’ e coincide con l’azione del momentaneo vantaggio degli ospiti. Falcone riceve un passaggio da Chironi, vince un rimpallo con Pambianchi e si trova a tu per tu con Baietti. L’estremo difensore intuisce le intenzioni del numero 11 fasanese, ma non riesce ad opporsi alla sua conclusione. Al 28’, il Casarano ristabilisce la parità approfittando di un errore del numero uno ospite. Cross di Strambelli, Ceka non trattiene la palla, ne approfitta Citro che da distanza ravvicinata non manca l’appuntamento con il gol. L’ultimo brivido del primo tempo giunge al 45’, su calcio di punizione di Strambelli: Burzio di testa svetta su tutti, ma riesce solo a sfiorare la sfera che poi si spegne sul fondo.

La ripresa si apre con un cambio per i rossoazzurri: fuori Marsili per un problema fisico, dentro Monaco. Parte meglio il Fasano. Al 48’ calcio d’angolo insidioso battuto da Corvino, allontana in tuffo Baietti. Al 50’ Falcone entra in area dalla sinistra e calcia sul palo lungo, ma la palla termina direttamente sul fondo. Al 51’ si fa vedere in avanti il Casarano: Burzio mette dentro, Citro lascia sfilare la palla che finisce a Mercurio. L’under rossoazzurro calcia fuori da buona posizione. Sul fronte opposto, è Corvino che, complice un errore di Pambianchi, tenta il tiro in velocità. Palla di poco fuori. Al 53’ conclusione a girare di Strambelli, incuneatosi in area dalla destra, ma la sfera lambisce il palo lontano e termina di un soffio fuori. Al 60’ tiro insidioso dalla distanza di Di Federico; la palla si abbassa improvvisamente, ma non a sufficienza per inquadrare lo specchio della porta. Al 67’ il neoentrato Battista si accentra dalla destra, lascia sul posto due difensori rossoazzurri, ma poi calcia a lato. Al 78’ calcio di rigore in movimento di Burzio che spreca l’occasione del vantaggio. È un buon momento per il Casarano. Al 79’ Bocchetti viene atterrato in area, l’arbitro fa cenno di proseguire, tra le proteste dei padroni di casa. A farne le spese è il direttore sportivo Montervino, che viene espulso. Gli animi si scaldano. Nel primo minuto di recupero Citro protesta veementemente per un presunto rigore non concesso e il direttore di gara estrae direttamente il cartellino rosso. Poi non succede più nulla. Pari e patta al Capozza.

Domenica prossima il Casarano incontrerà in trasferta la Puteolana, mentre il Fasano affronterà in casa il Martina.

—-

IL TABELLINO

Casarano, stadio “Capozza”

domenica 12 marzo 2023, ore 14.30

Serie D/H 2022/23 – giornata 27

CASARANO-FASANO 1-1

RETI: 21’ Falcone (F), 27’ Citro (C)

CASARANO (4-2-3-1): Baietti; Vitofrancesco (85’ Dellino), Pambianchi, Cipolletta, Parisi; Marsili (46’ Monaco), De Luca; Strambelli, Citro, Mercurio (73’ Bocchetti); Burzio. A disp. Carotenuto, Rizzo, Gaeta, Cecere, Cannavaro, Navas. All. Foglia Manzillo.

FASANO (4-3-2-1): Ceca; Savarese, Onraita, Aprile, Divittorio; Izco, Di Federico (63’ Battista), Dos Santos (89’ Calabria); Corvino (89’ Vantaggiato), Falcone (84’ Forbes); Di Fedele. A disp. Menegatti, Manfredi, Lezzi, Paula Da Silva, Farinola. All. Tisci.

ARBITRO: Valerio Bocchini della sezione di Roma. Assistenti: Francesco Macchi della sezione di Gallarate e Cosimo De Tommaso della sezione di Voghera.

NOTE: Giornata ventosa. Terreno in buone condizioni. Temperatura: 16 gradi. Ammoniti: 41’ De Luca (C), 54’ Cipolletta (C), 65’ Savarese (F). Espulsi: 90+1’ Citro (C). Recupero: 1’ pt; 4’ st.

RISULTATI E CLASSIFICA