CASARANO – A Guidonia una vittoria che non basta: fine corsa nella Poule Scudetto

Vittoria vana per il Casarano nella seconda giornata della Poule Scudetto del gironcino che comprende anche Guidonia e Siracusa come vincitrici dei gironi G e I. I rossazzurri vincono a Guidonia per 4-3 ma, conti alla mano, sono fuori dalla competizione. Quando manca la terza e ultima partita del triangolare, quella tra Siracusa e Guidonia, i salentini hanno tre punti come il Siracusa (vittorioso a Casarano 1-3 domenica scorsa), nei confronti del quale, però, sono in svantaggio per differenza reti (-1 contro +2). Il Guidonia è a zero punti e a -1 di differenza reti. Nel miglior caso possibile per il Casarano, ossia vittoria del Guidonia sul Siracusa, i romani andrebbero a tre punti e, quantomeno, a 0 nella sezione differenza reti. Il dato finale del Casarano è -1.

Il match giocato ieri a Guidonia si è aperto con un Casarano in grande spolvero, in rete due volte già nella prima mezzora con Perez e Opoola; tra il 15′ e il 24′ della ripresa arrivano due reti dei padroni di casa con Spavone ed Esempio che valgono la momentanea parità. Al 29′ ancora Perez riporta avanti il Casarano che segna il quarto gol con Saraniti al 35′; di Calì, su rigore, la rete del definitivo 3-4.

—

IL TABELLINO

Guidonia (RM), stadio Comunale

mercoledì 14.05.2025, ore 15

Poule Scudetto – giornata 2

GUIDONIA-CASARANO 3-4

RETI: 29′ pt e 29′ st Perez (C), 31′ pt Opoola (C), 15′ st Spavone (G), 24′ st Esempio (G), 35′ st Saraniti (C), 38′ st Calì rig. (G)

GUIDONIA (3-5-1-1): Mastrangelo; Esempio, Cristini, Giordani; Succi (1′ st Mastrantonio), Rttico (30′ st El Bakhtaoui), Buono, Spinosa, Stefanelli; Spavone (30′ st Parisi); Calì. A disp. Guerrieri, Guerriero, Calzone, Musso, Ardizzone, Rossi. All. Ginestra.

CASARANO (3-4-2-1): Ferilli; Balde (13′ st Milicevic), Legittimo, Pinto, Teijo, Perez (39′ st Albo), Logoluso (13′ st Cajazzo), Cerutti; Opoola (36′ st Fasano), Malagnino (22′ st Morales); Saraniti. A disp. Fernandes, D’Alena, Malcore, Ferrara. All. Di Bari.

ARBITRO: Palmieri di Avellino.