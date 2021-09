SERIE D – Antipasto di campionato: via alla Coppa Italia con cinque pugliesi in campo. Programma e arbitri

Dopo lunga attesa, domani ci sarà il primo atto ufficiale per le squadre partecipanti alla Serie D 2021/22. Parte la Coppa Italia col turno preliminare che vedrà impegnate cinque squadre pugliesi. Si giocherà in gara secca. In caso di parità al 90′, si andrà direttamente ai calci di rigore.

Alle ore 16, allo stadio “Stefano Vicino”, scenderanno in campo Gravina e Fasano (arbitro Andrea Recupero di Lecce). Chi passa, ospiterà il Team Altamura nel primo turno di mercoledì 22.

Nola-Bisceglie si disputerà regolarmente alle ore 15 (arbitro Ciro Aldi di Lanciano). Chi avrà la meglio, se la vedrà col Cerignola.

Alle ore 20, allo stadio “Fanuzzi” di Brindisi, esordio ufficiale della Virtus Matino che affronterà i biancazzurri (dirige Valerio Vogliacco della sezione di Bari). La vincente, affronterà il Bitonto.