SERIE D – Accordo Lnd-Allenatori: si punta alla formazione e all’innovazione

Il Consiglio Federale ha accolto la proposta della Lega Nazionale Dilettanti per la conclusione della stagione 2019/20. In Serie D, quindi, sono confermate le promozioni delle prime in classifica in Serie C e la retrocessione in Eccellenza delle ultime quattro di ogni girone. Per il girone H ciò significa: Bitonto in Serie C; Francavilla, Agropoli,…