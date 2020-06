SERIE C – Il calendario di playoff e playout 2019/20 in attesa della griglia ufficiale

È stato ufficializzato oggi il calendario dei playoff e dei playout di Serie C 2019/20, rimodulato dopo la pausa forzata per l’emergenza Covid-19.

PLAYOFF – I playoff del girone si giocheranno il 1° (1° turno) e il 5 luglio (2° turno). I playoff nazionali, poi, partiranno da giovedì 9 luglio (1° turno) per proseguire lunedì 13 (2° turno); le final four prenderanno il via venerdì 17 per poi chiudersi mercoledì 22 con la finale.

Ai playoff si qualificano di diritto le squadre classificate dal secondo al decimo posto di ogni girone; quelle classificate dal quarto al decimo posto dovranno affrontare i playoff di girone con questi accoppiamenti:

quinta vs decima

sesta vs nona

settima vs ottava

Nel secondo turno dei playoff di girone entrerà in gioco la quarta classificata che se la vedrà (in casa) con la peggior classificata delle tre vincenti del primo turno; l’altra sfida sarà quella tra la migliore e la peggiore delle due rimaste, in casa della migliore.

La seconda e la terza di ogni girone sono qualificate di diritto ai playoff nazionali (le seconde vanno direttamente al secondo turno), dove approderanno le altre due vincenti dei playoff di girone, e la vincente della Coppa Italia (finale Ternana-Juventus u23). Saranno scelte cinque teste di serie che giocheranno in casa la gara di ritorno. Non valgono le regole Uefa: a parità di gol, passa il turno la testa di serie. Le vincenti vanno alle final four in gare uniche e sorteggio per abbinamenti e per andata e ritorno. La finale, invece, prevede la disputa di supplementari e rigori in caso di parità.

Ogni squadra qualificata ai playoff potrà rinunciare a parteciparvi, senza penalizzazioni. C’è tempo sino a questa sera per comunicare l’eventuale rinuncia.

PLAYOUT – I playout, invece, si giocheranno il 27 e il 30 giugno, gare di andata e ritorno.

Sono qualificate ai playout le squadre classificatesi dal quintultimo al penultimo posto, con questi abbinamenti:

quintultima vs penultima

terzultima vs penultima

La quintultima e la terzultima giocheranno in casa la gara di ritorno. Niente supplementari e rigori: in caso di parità, passa il turno la squadra con la miglior classifica in regular season.