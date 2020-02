VIRTUS FRANCAVILLA – Vibonese di rimonta, trasferta amara per i biancazzurri. Tabellino, risultati e classifica

Cade la Virtus Francavilla in quel di Vibo Valentia, al cospetto della Vibonese che prima va sotto, poi pareggia e, infine, porta a casa i tre punti in zona Cesarini.

Ottimo avvio di gara per laa squadra di Trocini che, al minuto 8, è già avanti con un gol di Di Cosmo, perfetto nel finalizzare nel migliore dei modi una ripartenza veloce e a battere Greco. Gli ospiti sfiorano anche il raddoppio con Caporale, il cui tiro sfila a lato di un nulla, e, nel loro miglior momento, arriva il pari calabrese con Pugliese, al 33′, che is inventa un arcobaleno su cui nulla può Poluzzi.

Il secondo tempo dei biancazzurri è abbastanza contratto. La Virtus Francavilla capitola al 43′: cross lungo che scavalca Poluzzi, palla rimessa in mezzo per Prezzabile che beffa tutti e deposita il pallone in porta per l’entusiasmo dei tifosi di casa. Nel finale espulso Tiritiello per doppio giallo. Salterà il Picerno.

La Virtus rimane ferma a quota 37 e viene superata proprio dalla Vibonese che sale a 38. Domenica match interno contro il Picerno alle ore 17.30.

IL TABELLINO

VIBONESE-VIRTUS FRANCAVILLA 2-1

RETI: 8′ pt Di Cosmo (VF), 33′ pt Pugliese (VI), 43′ st Prezzabile (VI)

VIBONESE: Greco, De Col, Malberti, Redolfi, Mahrous (22′ st Tito), Pugliese (22′ st Prezzabile), Petermann, Tumbarello, Battista (39′ st Taurino), Bernardotto (45′ st Altobello), Bubas. All. Modica (squal.).

VIRTUS FRANCAVILLA: Poluzzi, Tiritiello, Marino, Caporale (18′ st Delvino), Albertini, Zenuni, Di Cosmo (18′ st Mastropietro), Castorani (29′ st Risolo), Gallo, Vazquez (39′ st Baclet), Perez (39′ st Marozzi). All. Trocini.

ARBITRO: Carrione di Castellammare.

NOTE: espulso Tiritiello (VF) al 50′ st per doppia ammonizione.

RISULTATI (giornata 28) – Avellino-Paganese 1-0, Bisceglie-Viterbese 0-1, Catanzaro-Reggina 0-1, Cavese-Rende 2-1, Monopoli-Rieti 1-0, Picerno-Catania 1-2, Sicula L.-Casertana 2-2, Teramo-Potenza 0-1, Ternana-Bari 2-2, Vibonese-Virtus Francavilla 2-1.

CLASSIFICA: Reggina 66 – Bari 56 – monopoli 54 – Potenza 52 – Ternana 50 – Catanzaro 42 – Catania 41 – Teramo 40 – Vibonese e Viterbese 38 – Virtus Francavilla, Avellino e Cavese 37 – Paganese 34 – Casertana 32 – Picerno 29 – Sicula L. 23 – Bisceglie 19 – Rende 17 – Rieti 12

PROSSIMO TURNO (29/02-01/03): Casertana-Cavese, Reggina-Monopoli, Rende-Viterbese, Rieti-Sicula L., Catania-Vibonese, Bari-Avellino, Paganese-Teramo, Potenza-Catanzaro, Ternana-Bisceglie, Virtus Francavilla-Picerno.