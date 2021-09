VIRTUS FRANCAVILLA – Ventola la decide a Potenza, i biancazzurri volano in classifica

Vola la Virtus Francavilla che, a Potenza, coglie la quarta vittoria stagionale su sei gare e si porta a ridosso delle primissime posizioni. I biancazzurri passano al “Viviani” con un gol di Ventola a metà primo tempo, vittoria che vale il sorpasso sul Taranto e il terzo posto in solitaria. Splendida la rete dell’attaccante biancazzurro che ha deciso l’incontro: una rovesciata acrobatica sugli sviluppi di un corner, su assist aereo di Tchetchoua.

Ripresa più combattuta col Potenza che va vicino al pari con un tiro dell’ex Lecce Costa Ferreira, poi è minaccioso Maiorino che costringe Marcone ad un mezzo miracolo, con pallone non sfruttato da Pierno a porta vuota. A otto dalla fine è ancora Maiorino a fallire il gol della sicurezza, davanti al portiere di casa, colpendo l’esterno della rete. Il Potenza, comunque, si fa pericoloso solo a cinque dalla fine con Nigro che spara alto.

Per la Virtus di mister Taurino, quindi, una gioia in terra lucana che segue la splendida vittoria di domenica col Monopoli. Il calendario, per domenica prossima, metterà di fronte i biancazzurri al Taranto per un derby tutto da seguire.

IL TABELLINO

Potenza, stadio “Viviani”

mercoledì 29 settembre 2021, ore 18

Serie C/C 2021/22 – giornata 6

POTENZA-VIRTUS FRANCAVILLA 0-1

RETI: 24′ Ventola

POTENZA (3-5-2): Marcone – Cargnellutti, Vecchi (46′ Nigro), Gigli – Coccia, Zampa (56′ Guaita), Zenuni (57′ Banegas), Sandri (64′ Bruzzo), Costa Ferreira (72′ Volpe) – Ricci, Salvemini. All. Gallo.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile – Miceli, Caporale, Idda – Pierno, Tchetchoua, Franco (8′ Carella), Prezioso (84′ Mastropietro), Ingrosso – Maiorino (83′ Ekuban), Ventola (46′ Perez). All. Taurino.

ARBITRO: Giaccaglia di Jesi.

NOTE: ammoniti Vecchi, Zampa, Sandri, (P), Prezioso, Maiorino, Ventola (VF).

(foto: archivio Miglietta)

