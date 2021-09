TARANTO – Giovinco sprecone dal dischetto e il Monterosi non torna a casa a mani vuote

Il match tra Taranto e Monterosi termina a reti bianche, decisivo l’errore dal dischetto di Giovinco. Pareggio nel complesso giusto per due squadre parse stanche.

LA CRONACA: La prima azione è di marca ionica: all’8’ il diagonale di Saraniti termina abbondantemente fuori. Il Taranto cerca di costruire gioco e prende in mano la partita: al 16’ Civilleri fa una sponda per Saraniti, il destro sorvola la traversa. Ci prova anche Labriola al 22’ con un tiro al volo, sfera anche in questo caso fuori. I rossoblù continuano a spingere e al 33’ impensieriscono la retroguardia laziale con un colpo di testa di Saraniti, arrivato dopo un cross di Ferrara, anche in questo caso la palla è alta. I rossoblù si fanno vedere anche con una bordata di Marsili al 41’, Borghetto controlla il cuoio uscire sul fondo. Il Taranto va vicino al vantaggio al 46’: Ferrara crossa dalla sinistra per la testa di Saraniti, la frustata dell’ex Palermo termina ad un soffio dal palo. La prima frazione termina dopo tre minuti di recupero e a reti bianche.

La seconda parte di gioco non offre tantissimi spunti: al 22′ Costantino ha l’occasione per sbloccarla, ma a tu per tu con Chiorra, sbaglia tirando addosso al portiere rossoblù. Al 26′ Polidori sfiora l’incrocio con un tiro a giro. Al 33′ arriva l’episodio che cambia il match: Mbende commette un fallo da rigore colpendo il tiro di Giovinco con una mano. Sul dischetto va lo stesso Giovinco che però si fa ipnotizzare Borghetto. La contesa si chiude praticamente qui, senza nessun’altra occasione. Il match termina senza reti e dopo quattro minuti di recupero. Per i rossoblù domenica arriva la Virtus Francavilla.

IL TABELLINO:

Taranto, Stadio “Erasmo Iacovone”

mercoledì 29 settembre 2021, ore 17:30

Serie C/C 2021/22 – giornata 6

TARANTO-MONTEROSI 0-0

TARANTO (4-3-3): Chiorra – Tomassini, Riccardi (20’ pt Zullo), Benassai, Ferrara – Marsili, Labriola (12′ st Bellocq), Civilleri (41′ st Santarpia) – Mastromonaco (12′ st Pacilli), Saraniti, Giovinco (41′ st Italeng). A disp.: Loliva, Antonino, Granata, Cannavaro, De Maria. All.: Giuseppe Laterza

MONTEROSI (3-5-2): Borghetto – Piroli, Mbende, Rocchi – Polito (46′ st Verde), Buglio (1′ st Adamo), Di Paolantonio, Parlati (12′ st Franchini), Cancellieri – Costantino, Polidori (43′ st Caon). A disp.: Alia, Buono, Sdaigui, Ferri. All.: David D’Antoni

ARBITRO: Mattia Caldera di Como (Somma-Martinelli; IV Gallo)

NOTE: Ammoniti: Buglio (M), Polito (M), Parlati (M), Marsili (T), Adamo (M), Rocchi (M), Mbende (M). Al 33′ st Giovinco (T) fallisce un rigore.

