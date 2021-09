VIRTUS FRANCAVILLA – Ventola-gol e la Vibonese va ko. Magrì: “Avevo chiesto una vittoria, sono stato accontentato”

Esordio casalingo con vittoria per la Virtus Francavilla che piega di misura la Vibonese con una rete di Ventola a metà primo tempo. Un successo che fa sorridere sia i tifosi biancazzurri presenti al “Giovanni Paolo II”, sia il presidente Antonio Magrì nella conferenza stampa post-gara.

“Avevo chiesto ai ragazzi una vittoria e sono stato accontentato – le parole riportate dai colleghi del Nuovo Quotidiano di Puglia -. Un successo per inaugurare al meglio la Curva con i tifosi nei tempi prestabiliti e ci siamo riusciti, o meglio, ci sono riusciti i ragazzi con una bella prestazione. Questa sarà una giornata che i nostri simpatizzanti ricorderanno a lungo. È stata una partita a tratti sofferta, ma il pubblico ci ha dato una grossa mano. Ventola? Un attaccante del 2000 di scuola Ascoli, che lo ritiene di grande prospettiva e noi dobbiamo farlo crescere con calma e senza pressioni. Scommettiamo su di lui e faremo di tutto per valorizzarlo. Non abbiamo ancora la condizione fisica ideale ma la squadra ha fatto una grande partita e sono contento, era importante prendere i primi tre punti stagionali. C’è tanto entusiasmo, lo abbiamo visto anche con i tifosi, ma dobbiamo rimanere coi piedi per terra, tutte si sono rinforzate e questo è un campionato livellato verso l’alto. L’Andria? Cercheremo di dare continuità a ciò che stiamo facendo, ci proveremo e daremo il massimo. In questo campionato tutte sono organizzate e non si può concedere nulla. Ripartiamo, gara dopo gara, come se il campionato cominciasse ogni domenica. Superiamo una tappa alla volta, in C nessuno ti regala nulla”.

IL TABELLINO

VIRTUS FRANCAVILLA-VIBONESE 1-0

RETI: 21′ pt Ventola

VIRTUS FRANCAVILLA (352): Nobile – Idda, MIceli, Caporale – Pierno, Prezioso (13′ st Mastropietro), Franco, Tchetchoua (37′ st Carella), Enyan (14′ st Ingrosso) – Maiorino (37′ st Tulissi), Ventola (21′ st Ekuban). All. Taurino.

VIBONESE (4231): Mengoni – Ciotti, Polidori, Vergara, Mahrous – Gelonese (36′ st Cattaneo), Basso – Spina (37′ st La Ragione), Tumbarello, Senesi (24′ st Golfo) – Ngom (24′ st Persano). All. Mancino.

ARBITRO: Monaldi di Macerata.

NOTE: ammoniti Prezioso, Franco, Nobile, Spina, Polidori, Ingrosso.

(la Virtus scesa in campo contro la Vibonese – ph. Miglietta)