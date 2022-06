VIRTUS FRANCAVILLA – Lo staff tecnico e sanitario per la stagione 2022/23

Comincia a delinearsi l’organigramma tecnico e sanitario della Virtus Francavilla 2022/23.

Con mister Antonio Calabro lavorerà il suo vice, Alessandro Imbrogno; il preparatore atletico è il prof. Pasquale Sepe; allenatore dei portieri: mister Pasquale Visconti; recupero infortuni: prof. Alfredo Ciracì.

Il responsabile dello staff sanitario è il dott. Alfredo Sterpini, Medico Chirurgo specialista in Medicina dello Sport e Chirurgia Vascolare. Ha fatto parte del Team Medico di” Italia 90” e dei “Giochi del Mediterraneo 1997”. Medico Sociale di squadre di serie A di Basket e serie C di calcio. Docente Corsi Coni per varie Federazioni. Stella al Merito Sportivo d’Argento del Coni. Colonnello Medico AM in pensione. Cavaliere della Repubblica Italiana. il medico sociale: dott. Donato Sardano, francavillese doc, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Medicina Legale presso l’Università di Parma, già medico del servizio di emergenza del 118, attualmente dirigente medico presso il Presidio Ospedaliero di Francavilla Fontana; coordinatore dell’area preventiva e riabilitativa: dott. Francesco Guicciardini, Osteopata e massoterapista professionista, ha collaborato in passato con Benevento,Taranto, Fidelis Andria, Ternana, Brindisi e con alcune squadre di serie A di Volley; fisioterapisti: Enzo Italiano e Ciro Quaranta.