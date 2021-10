VIRTUS FRANCAVILLA – Serata di rossi e di magra: quarto ko stagionale al ‘Barbera’ di Palermo

Prosegue il periodo di magra (due soli punti nelle ultime quattro) per la Virtus Francavilla che, a Palermo, non sfrutta circa un’ora di superiorità numerica ed esce battuta dal “Barbera”. Primo tempo senza grosse emozioni, se non prima della mezzora, quando l’arbitro, Emmanuele di Pisa, sventola il rosso diretto a Perrotta per un fallo su Prezioso, lasciando in dieci i rosanero che, comunque, sul finire di tempo, rischiano di passare in vantaggio con Luperini.

Virtus più dinamica in avvio di ripresa con Tchetchoua in mezzo al campo. Ospiti vicini al gol con Miceli, il cui tiro è deviato, involontariamente, da Ventola e va fuori di poco. Al 13′ il gol che decide la gara: Brunori, neo entrato, sfrutta un retropassaggio errato di Caporale e infila Nobile. Gli ospiti continuano ad attaccare, ma il Palermo si difende bene. Si scaldano gli animi e ne fa le spese mister Roberto Taurino, espulso anzitempo. Virtus di nuovo vicina al gol al 40′, sugli sviluppi di un corner, poi rimane dieci contro dieci per il doppio giallo a Perez. Nel lungo recupero, rosso anche al portiere Nobile per aver toccato la palla fuori area con le mani. Non ci sono più sostituzioni per Taurino e Idda va in porta. Ma non c’è più nemmeno tempo, arriva la quarta sconfitta stagionale per la truppa di Taurino che rimane ancorata a 14 punti. Domenica prossima derbyssimo col Bari capolista alla Nuovarredo Arena.

IL TABELLINO

Palermo, stadio “R. Barbera”

mercoledì 20 ottobre 2021, ore 21

Serie C/C 2021/22 – giornata 10

PALERMO-VIRTUS FRANCAVILLA 1-0

RETI: 13′ st Brunori

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti – Buttaro, Peretti (1′ st Lancini), Perrotta – Doda, De Rose, Odjer, Valente (29′ st Giron) – Silipo (29′ st Almici), Fella (37′ pt Luperini) – Soleri (9′ st Brunori). All. Filippi.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile – Idda, Miceli, Caporale – Pierno (37′ st Magnavita), Prezioso (1′ st Tchetchoua), Toscano, Mastropietro (17′ st Enyan), Ingrosso – Perez, Ventola (6′ st Ekuban). All. Taurino.

ARBITRO: Emmanuele di Pisa.

NOTE: ammoniti Ventola, Mastropietro, Miceli, Enyan, Perez, Giron; espulsi: al 31′ pt Perrotta (P) per gioco violento; al 28′ st Taurino (all. VF) dalla panchina per proteste; al 42′ st Perez (VF) per doppia ammonizione; al 48′ st Nobile (VF) per comportamento non regolamentare.

(foto: Toscano contrastato da Fella)