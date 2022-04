VIRTUS FRANCAVILLA – Pazza sfida alla “Nuovarredo Arena”, il Campobasso riacciuffa il pari sulla sirena

Una pazza sfida alla Nuovarredo Arena. Otto gol tra Virtus Francavilla e Campobasso, che giocano al gatto col topo. Resta un grande rammarico tra le fila biancazzurre per aver subito il gol del definitivo 4-4 proprio al’ultimo secondo.

La cronaca è subito ricca. Al 2′ la Virtus va avanti con un gol di Patierno, tap-in vincente dopo una corta respinta di Raccichini. Pari istantaneo dei molisani: al 4′, Liguori fa uno a uno con un tiro secco e angolato. Le occasioni da gol si susseguono e al 34′ la Virtus mette in porta il pallone del 2-1 con Pierno. Prima del riposo, arriva anche il terzo gol per opera di Idda.

In avvio di ripresa, il Campobasso accorcia con un rigore trasformato da Emmausso: 3-2. Minuto 10′, quarto gol della Virtus, segna ancora Patierno con un delizioso scavetto. Gara finita? Manco a parlarne: minuto 33, Nacci, dalla distanza, segna il 4-3. I molisani premono e, all’ultimo respiro, agguantano un insperato pareggio con Liguori che sfrutta un’indecisione della difesa di casa.

Il Francavilla continua a inseguire la vittoria che manca da cinque partite e a perdere posizioni. I playoff non sono in discussione, ma c’è da guadagnarsi la miglior posizione in classifica, da qui alla fine della stagione regolare. Domenica prossima, trasferta in casa del Monterosi.

IL TABELLINO

Francavilla F.na, Nuovarredo Arena

domenica 3 aprile 2022, ore 17.30

Serie C/C 2021/22, giornata 35

VIRTUS FRANCAVILLA-CAMPOBASSO 4-4

RETI: 2′ Patierno (VF, 1-0), 4′ Liguori (C, 1-1), 34′ Pierno (VF, 2-1), 44′ Idda (VF, 3.1), 50′ Emmausso rig. (C, 3-2), 55′ Patierno (VF, 4-2), 77′ Nacci (C, 4-3), 90+3′ Liguori (C, 4-4)

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-2-1): Nobile; Delvino, Idda, Caporale; Pierno, Toscano, Prezioso (78′ Franco), Ingrosso; Mastropietro (78′ Perez), Maiorino (71′ Carella); Patierno. All. Taurino.

CAMPOBASSO (3-5-2): Raccichini; Sbardella, Dalmazzi, Menna; Fabriani (82′ Ladu), Persia (90′ Merkaj), Candellori (78′ Bolsius), Tenkorang (46′ Nacci), Vanzan (46′ Pace); Emmausso, Liguori. All. Cudini.

ARBITRO: Scarpa di Collegno.

NOTE: Ammoniti Prezioso (VF), Emmausso, Liguori, Pace (C).

(foto: Patierno, non basta la sua doppietta – archivio Miglietta)