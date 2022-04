TARANTO – Tra i rossoblù e la Juve Stabia vince la noia

Il Taranto continua a non vincere, ma la classifica rimane immutata. I rossoblù pareggiano a reti bianche con la Juve Stabia, senza soffrire nulla ma nemmeno senza essere molto pericolosi.

LA CRONACA: Dopo una lunga fase di studio la prima azione degna di nota arriva al 17′: Giovinco ci prova con due punizioni da fuori, ma in entrambe le occasioni Dini risponde presente. Non ci sono più azioni pericolose fino al 45′ quando Di Gennaro calcia di poco fuori da ottima posizione. Senza minuti di recupero finisce la prima frazione di gioco.

Il Taranto prova a creare ma la Juve Stabia si chiude bene e non si fa vedere mai dalle parti di Chiorra. Al 15′ il sinistro di De Maria è facile preda di Dini. Il gioco langue e ci sarà ben poco da raccontare sino ai minuti di recupero quando il Taranto prova il colpo-vittoria: Labriola batte una punizione in area per il colpo di testa di Saraniti, Dini blocca. Finisce a reti bianche il match e dopo quattro minuti di recupero. Allo Iacovone vince la noia e per i rossoblù non c’è tempo per riposare, mercoledì arriva il Monopoli.

IL TABELLINO

Taranto, Stadio “Erasmo Iacovone”

domenica 03 aprile 2022, ore 17:30

Serie C/C 2021/22 – giornata 35

TARANTO-JUVE STABIA 0-0

TARANTO (4-2-3-1): Chiorra – Riccardi, Zullo, Granata, Ferrara – Di Gennaro, Labriola – Versienti (14’ s.t. Santarpia), Giovinco (25’ s.t. Pacilli), De Maria (38’ s.t. Manneh) – Saraniti. A disp.: Loliva, Antonino, Tomassini, Falcone, Turi, Civilleri, Maiorino, Mastromonaco, Cannavaro. All. Giuseppe Laterza.

JUVE STABIA (3-5-2): Dini – Tonucci (42’ s.t. Esposito), Troest, Cinaglia – Bentivegna (20’ s.t. Ceccarelli), Davì, Scaccabarozzi (16’ s.t. De Silvestro), Altobelli (42’ s.t. Squizzato), Panico – Della Pietra (16’ s.t. Donati), Stoppa. A disp.: Pozzer, Peluso, Dell’Orfanello, Erradi, Squizzato, Guarracino, Evacuo. All. Walter Novellino.

ARBITRO: Davide Perenzoni di Rovereto (Niedda-Pragliola; IV Agostoni).

NOTE: Ammoniti: Cinaglia (S), Zullo (T), Pacilli (T), Stoppa (S).

