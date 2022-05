VIRTUS FRANCAVILLA – Il nuovo dg è una vecchia conoscenza del club

In casa Virtus Francavilla, dopo la separazione con Roberto Taurino, è già tempo di programmare per la prossima annata. Il patron Antonio Magrì ha riportato nella città degli imperiali Domenico Fracchiolla, che ricoprirà il ruolo di direttore generale, affiancando Angelo Antonazzo, che svolgerà il ruolo di direttore tecnico.

Questo il comunicato della società biancoazzurra:

Virtus Francavilla Calcio comunica che è stato raggiunto l’accordo per la prossima stagione sportiva con Domenico Fracchiolla che ricoprirà il ruolo di nuovo Direttore Generale del club.



Il nuovo Dg, classe ‘84, è stato direttore sportivo della società biancazzurra dalla stagione 17/18 fino al gennaio 2019. Successivamente è stato Direttore Sportivo del Calcio Lecco per due stagioni sportive raggiungendo ottimi risultati.



Domenico Fracchiolla affiancherà Angelo Antonazzo che ricoprirà il ruolo di Direttore Tecnico del club.



La società augura a Domenico e ad Angelo un grosso in bocca al lupo per il lavoro che affronteranno nei prossimi mesi.