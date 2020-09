VIRTUS FRANCAVILLA – Si lavora in direzione Catanzaro: gli ultimi movimenti del mercato biancazzurro

La Virtus Francavilla di mister Bruno Trocini si avvia a definire la preparazione in vista della prima gara ufficiale della stagione 2020/21, quella che, mercoledì 23 (orario ancora da definire), la vedrà di scena al Ceravolo di Catanzaro per il primo turno di Tim Cup.

Dopo aver lavorato una decina di giorni nel ritiro di Chianciano Terme, in provincia di Siena, il gruppo biancazzurro è stato arricchito da alcuni nuovi elementi. L’ultimo, in ordine cronologico, è il difensore Luca Sperandeo, proveniente dal Benevento, autore di un gol e in campo 20 volte nella scorsa stagione con la compagine di Filippo Inzaghi. Si sono aggregato anche Diamante Crispino, portiere, proveniente dalla Casertana, classe 1994, cresciuto nel settore giovanile del Napoli e con esperienze anche a Como, Bisceglie, Siracusa e Casertana in C, con anche sette presenze nella Serie B 2015/16; il difensore Alessandro Celli, classe 1997, proveniente dalla Delfino Pescara e in passato in forza al settore giovanile del Latina e tra i pro con Andria, Alma Juventus Fano e Rieti in C; il centrocampista Pasquale Giannotti, proveniente dal Crotone, classe 1999, cresciuto nel settore giovanile della società calabrese, nelle ultime due stagioni nella rosa del Rende in C, con due gol in 43 presenze in campo.