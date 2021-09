VIRTUS FRANCAVILLA – KO con l’Andria nell’extra-time, i biancazzurri salutano la Coppa Italia

Eliminata la Virtus Francavilla in Coppa Italia di Serie C. Sono serviti 120 minuti alla Fidelis Andria per piegare la resistenza della squadra di Roberto Taurino: 2-1 ai supplementari per la Fidelis, grazie al gol messo a segno da Di Noia nell’extra-time. Nei tempi regolamentari, la partita era finita 1-1 ccon le reti di Enyan al 67′ per la Virtus e il pari di Bubas su rigore proprio al 90′.

La Fidelis, adesso, se la vedrà col Foggia.

—

IL TABELLINO

F. ANDRIA-V. FRANCAVILLA 2-1 dts (1-1 al 90′)

RETI: 67′ Enyan (VF), 90′ Bubas rig. (FA); 117′ Di Noia (FA)

F. ANDRIA (3-5-2): Vandelli – De Marino (91′ Venturini), Fontana, Nunzella – Pelliccia (80′ Benvenga), Bonavolontà (52′ Avantaggiato), Bordin (71′ Bubas), Dipinto, Gaeta – Alberti (81′ Casoli), Spano (98′ Di Noia). All. Panarelli.

V. FRANCAVILLA (3-5-2): Milli – Gianfreda, Miceli (77′ Idda), Delvino – Enyan (78′ Ekuban), Mastropietro (77′ Tchetchoua), Carella, Magnavita (83′ Feltrin), Ingrosso – Ventola (84′ Pendinelli), Puntoriere (92′ Pierno). All. Taurino.

ARBITRO: Carrione.

NOTE: ammoniti Fontana, Pelliccia (FA), Ventola, Pierno (VF).

(foto: archivio, MIglietta)