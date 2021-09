BASKET A2/m – Supercoppa: non basta un grande Thomas, Nardò scivola a Chieti

Due palle perse all-inizio dell’ultimo quarto condannano la Pallacanestro Next Nardò alla sconfitta nella seconda gara valevole per il girone bianco della Supercoppa di Serie A2. Discreta gara da parte dei granata ai quali non è bastato un superlativo Thomas per evitare la sconfitta. Decisiva, a questo punto, per il passaggio del turno, la gara casalinga con Fabriano.

1° QUARTO – Primi due punti per Chieti con Ancrum a cui risponde prontamente Jerkovic per i granata. Bomba di La Torre con Ancrum che sul ribaltamento di fronte colpisce da tre. Ancora dalla distanza Chieti con Meluzzi. Nuovamente una tripla per gli abruzzesi, questa volta con Woldetensae. Stoppata di Poletti e Thomas realizza da sotto canestro. Ancora Poletti da sotto, altri due punti per la Next. Si chiude il primo quarto con la bomba di Thomas che fissa il punteggio sul 17 a 16 per i padroni di casa.

2° QUARTO – Ferguson apre le danze con un tiro dalla distanza. Aromando a segno da sotto canestro per la Pallacanestro Chieti. Thomas fa a spallate sotto canestro e realizza altri due punti per la Pallacanestro Nardò. Ancora Thomas da sotto, poi Poletti dalla distanza, altri tre punti per il Nardò. Dincic dalla media distanza mette a segno due punti per Chieti. Jerkovic e Poletti da tre punti e Ferguson in penetrazione chiudono il secondo quarto sul punteggio di 34 a 30 per l’Andrea Pasca.

3° QUARTO – Colpisce in apertura dalla distanza Dincic per i primi tre punti di Chieti. Ancora gli abruzzesi a segno da tre punti con Jackson e Ancrum. Bomba di Ferguson. Di nuovo una tripla per Chieti, di nuovo con Ancrum. Splendida azione dei granata e Thomas realizza. Thomas mette a segno due tiri liberi e riporta le squadre in parità. Superbo assist di Burini per Thomas che realizza. Dincic colpisce ancora da tre punti. La Torre su assist di Burini, altri tre punti per la Next. Finisce anche il terzo quarto, 50 a 49 per i granata.

4° QUARTO – Antisportivo per Ferguson. Jackson in penetrazione per Chieti e Ferguson segna dalla distanza per il Toro. Tsetseruko a segno per gli abruzzesi. Contropiede per Chieti su palla persa da Jerkovic e coach Gandini chiede il time out. Dincic ancora a segno da tre punti. Fallo in attacco per Thomas e Gandini chiama un altro Time Out. Poletti conquista un rimbalzo in attacco e segna da sotto canestro. Thomas si fa spazio in area e mette a segno altri due punti per il Toro. Amici segna dalla distanza per Chieti. La Torre realizza dalla distanza. Poletti si fa spazio in area e segna da sotto. Thomas realizza da sotto. La gara si chiude con il punteggio di 73 a 69 per Chieti.

Prossimo incontro: sabato 18 settembre alle 20:30 contro Fabriano al Pala “Andrea Pasca” in occasione della terza giornata della fase a gironi di Supercoppa.

(fonte: pallacanestronardo.it)