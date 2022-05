VIRTUS FRANCAVILLA – Fine corsa: il Monopoli passa in extremis e va alla fase nazionale playoff

La Virtus Francavilla perde di misura a Monopoli e va fuori dai playoff. Si ferma al secondo turno il sogno chiamato Serie B. La rete del ko arriva al 93′ con Mercadante che non sbaglia dal dischetto.

LA CRONACA: La prima azione pericolosa è della Virtus Francavilla: al 9’ Franco prova la conclusione al volo, Loria risponde presente con una parata a mano aperta. Il Monopoli si fa vedere al 12’: Guiebre crossa per Borrelli, il colpo di testa però è debole. Gli imperiali vanno vicinissimi alla marcatura cinque minuti più tardi: il diagonale ravvicinato di Patierno viene respinto ancora da Loria. Al 37’ ci prova invece Guiebre per i biancoverdi, il suo tirocross finisce fuori. La compagine barese prova a spingere e va vicina al vantaggio: al 42’ Viteritti penetra in area ma spara incredibilmente alto. La prima frazione termina dopo un minuto di recupero a reti bianche.

La seconda metà di gara parte con i padroni di casa in avanti: al 53’ Starita e Borrelli si scambiano la sfera, quest’ultimo, da posizione defilata, calcia in diagonale ma la sfera termina sul fondo. Il Monopoli vuole il vantaggio e ci va vicino al 58’: Mercadante crossa dall’out di sinistra per Piccini, la frustata di testa è forte ma centrale. La Virtus Francavilla per passare il turno ha bisogno necessariamente di una vittoria, pertanto prende in mano il pallino del gioco, ma non riesce a creare particolari pericoli. Il Monopoli in ripartenza prova a colpire: i biancoverdi vanno vicinissimi al colpo del ko all’87’ quando Viteritti colpisce la traversa con una forte conclusione arrivata all’interno dell’area. Sono ancora i biancoverdi a spingere: al 90’ il diagonale di Guiebre viene deviato in angolo da Nobile. Al 93’ arriva l’episodio che chiude il match: Franco commette fallo su Hamlili in area, il direttore di gara decreta la massima punizione. Sul dischetto va Mercadante che non sbaglia. La partita si chiude con questo episodio e con la Virtus Francavilla che termina la rincorsa verso la B.

Gli altri risultati: Avellino-Foggia 1-2, Entella-Olbia 1-1, Pescara-Gubbio 2–2, Pro Vercelli-Juventus U23 0-1, Triestina-Pro Patria 2-1.

Domani il sorteggio per gli accoppiamenti. Teste di serie: Cesena, Feralpisalò, Palermo, Rernate e Entella; non teste di serie: Foggia, Juventus U23, Monopoli, Pescara, Triestina.

—

IL TABELLINO

Monopoli, stadio “Vito Simone Veneziani”

mercoledì 4 maggio 2022, ore 21

Serie C 2021/22 – Play off di girone, secondo turno

MONOPOLI-VIRTUS FRANCAVILLA 1-0

RETE: 90+3′ rig. Mercadante

MONOPOLI (3-5-2): Loria – Mercadante, Bizzotto, Arena – Viteritti, Piccinni (75’ Hamlili), Vassallo, Langella (70’ Bussaglia), Guiebre (90+4’ Pambianchi) – Starita (90+4’ Rossi), Borrelli (70’Grandolfo). A disp: Guido, Iurino, Morrone, D’Agostino, Romano, Nina, Novella. All. Alberto Colombo.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile – Idda, Miceli, Caporale – Pierno (84’ Perez), Toscano (46’ Tchetchoua), Franco, Prezioso (60′ Mastropietro), Enyan (60′ Carella) – Maiorino, Patierno (90+1’ Ventola). A disp: Cassano, Negro, Feltrin, Gianfreda, Delvino, De Maria. All. Roberto Taurino.

ARBITRI: Giuseppe Collu di Cagliari (Cravotta-Monaco; IV: Ruben Arena).

NOTE: Ammoniti: Borrelli (M) Maiorino (VF), Prezioso (VF), Enyan (VF), Caporale (VF), Mastropietro (VF).