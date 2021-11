VIRTUS FRANCAVILLA – Caporale la decide a Picerno, tre punti e provvisorio quarto posto in classifica

Seconda vittoria di fila, terza nelle ultime quattro e settima stagionale per la Virtus Francavilla che passa, di misura, sul campo del Picerno.

Primo tempo senza grosse emozioni, con squadre bloccate e attente a non prenderle, più che a darle. Per la Virtus, si contano due tentativi di Pierno e Ekuban, senza troppi problemi per Albertazzi. Sul finire di tempo, ospiti pericolosi con Idda, che, da due passi, non riesce a spingere dentro (anche se il difensore era in fuorigioco), con Prezioso, autore di un gran tiro a giro fuori di un nulla.

Nella ripresa i locali prendono coraggio e costruiscono tre palle gol con Pitarresi che calcia fuori da buona posizione; con Esposito, tiro debole bloccato da Nobile e ancora con Pitarresi che, stavolta, impegna il portiere biancazzurro sul serio. Dopo un altro tiro di Esposito, che non inquadra lo specchio non di molto, la Virtus passa avanti con un colpo di testa di Caporale, sugli sviluppi di un calcio fermo. Poco dopo, Maiorino sfiora il raddoppio ma è Nobile, ancora, a dover fare i numeri per sventare un tiro di Gerardi. Sino alla fine, però, la Virtus non soffrirà più, anche perché, al 90′, i lucani rimangono in dieci per l’espulsione di Albertazzi che stende Ventola lanciato a rete.

Tre punti che spingono la squadra di Roberto Taurino in quarta, provvisoria, posizione, in attesa del posticipo di domani tra Turris e Catanzaro.

Domenica prossima alle 14.30, poi, sarà proprio la Turris a visitare la Nuovarredo Arena.

—

IL TABELLINO

AZ PICERNO-VIRTUS FRANCAVILLA 0-1

RETI: 66′ Caporale

AZ PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi – Finizio (46′ Finizio), Allegretto, De Franco, Guerra – De Ciancio (75′ Terranova), Pitarresi – Reginaldo (84′ Coratella), De Cristofaro, Carrà (46′ Esposito) – Gerardi (90+2′ Vescovo). All. Palo.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile – Idda, Miceli, Caporale – Ingrosso, Prezioso (72′ Carella), Tchetchoua (84′ Gianfreda), Toscano, Pierno – Ekuban (54′ Perez), Maiorino (72′ Maiorino). All. Sportillo (Taurino squalificato).

ARBITRO: Di Francesco di Ostia Lido.

NOTE: ammoniti Allegretto (P), Ingrosso (VF); espulso al 90′ Albertazzi (P) per aver interrotto una chiara occasione da gol.

RISULTATI E CLASSIFICA

(foto: Caporale festeggiato dopo il gol – ph. Miglietta)