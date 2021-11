TARANTO – Kappaò anche a Monopoli sotto i colpi di uno spietato Grandolfo

Il Taranto perde la sua seconda partita consecutiva e lo fa ancora in trasferta. Gli ionici cadono anche a Monopoli dopo la doppietta di Grandolfo.

LA CRONACA – La prima azione degna di nota è dei biancoverdi: Guiebre tenta la conclusione che si spegne sul fondo. Al 12′ si fa pericoloso ancora il Monopoli: conclusione di Piccinni dall’esterno dell’area di rigore, Chiorra si rifugia in corner. Il Taranto risponde al 21′: Riccardi ci prova dalla distanza, la sfera viene deviata in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner, Bellocq riceve il pallone ma, tutto solo, non riesce a inquadrare la porta. Al 23′ trova il vantaggio il Monopoli: Ferrara perde un pallone sanguinoso, Starita entra in area di rigore e trova Grandolfo che in scivolata deposita comodamente in rete. Al 35′ c’è l’occasionissima per raddoppiare: Tazzer riceve il pallone e, a due passi da Chiorra, colpisce male e lo manda fuori. La prima frazione termina con la formazione barese avanti di una rete.

Il Monopoli parte bene nella ripresa e trova subito la rete del raddoppio: Grandolfo, con un preciso colpo di testa, batte Chiorra al 50’. Il Taranto ci prova, ma non crea alcun pericolo. Al 72′ Bussaglia sfiora la rete del 3-0 ma Chiorra salva tutto con un grande intervento. Non ci sono più emozioni: il Monopoli vince per due a zero contro il Taranto. I rossoblù settimana prossima ospiteranno il Catania allo Iacovone.

—

IL TABELLINO

Monopoli, stadio “Simone Veneziani”

domenica 14 novembre 2021, ore 17.30

Serie C/C 2021/22 – giornata 14

MONOPOLI-TARANTO 2-0

RETI: 23′ e 50′ Grandolfo

MONOPOLI (3-5-2): Loria – Fornasier, Bizzotto, Mercadante – Tazzer (89′ Novella), Piccinni, Vassallo (89′ Nina), Langella (68′ Bussaglia), Guiebre – Starita (68′ D’Agostino), Grandolfo (80′ Nocciolini). A disp: Guido, Campisi, Riggio, De Santis, Romano, Arena, Viteritti. All.: Alberto Colombo.

TARANTO (4-2-3-1): Chiorra – Riccardi, Zullo, Benassai, Ferrara (81′ Labriola) – Bellocq (54′ Ghisleni), Marsili – Mastromonaco (54′ Pacilli), Civilleri, Falcone (54′ De Maria) – Giovinco. A disp: Antonino, Zecchino, Tomassini, Granata, Ghisleni. All.: Giuseppe Laterza.

ARBITRO: Alessandro Di Graci di Como (Somma-Tomasiello; IV Zanetti).

NOTE: Ammoniti: Falcone (T), Riccardi (T), Bizzotto (M), Grandolfo (M), Bellocq (T), Marsili (T), Civilleri (T), Tazzer (M), Bussaglia (M).

RISULTATI E CLASSIFICA