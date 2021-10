VIRTUS FRANCAVILLA – Ad Avellino s’interrompe la mini striscia di risultati positivi

S’interrompe ad Avellino la mini striscia positiva di tre risultati utili consecutivi per la Virtus Francavilla, battuta da un calcio di rigore di Gagliano alla mezzora del primo tempo.

Irpini subito pericolosi con Micovschi al 6′, attento Nobile. Al 16′ prima palla gol per i locali: ancora Micovschi centra dalla destra per D’Angelo che, in spaccata, prova la deviazione vincente ma il portiere della Virtus c’è ancora. Al 20′ conclusione mancina di Enyan che mette i brividi a Forte. Alla mezzora si sblocca la parità: Di Gaudio è steso da Pierno in area, Gagliano trasforma. La Virtus non reagisce con carattere, ma rischia di acciuffare il pari allo scadere su una mezza papera di Forte, che calcola male la traiettoria di un cross di Caporale. Nel recupero, Avellino vicino al raddoppio con Di Gaudio e Carriero.

La ripresa si apre sullo stesso copione del primo tempo: Di Gaudio, incontenibile, serve Micovschi che manda a lato da buona posizione. Perez, per gli ospiti, prova una velleitaria conclusione ma sbaglia la mira. Comincia il valzer dei cambi, poi Forte si supera su una doppia conclusione di Prezioso e Ventola. L’Avellino non la chiude e allora rischia qualcosa: all’87’, per esempio, Prezioso getta via una punizione, non trovando alcuno dei suoi compagni in area. Poi i biancazzurri si complicano la vita da soli: ammonito Caporale, protesta, espulso. Tutto in pochi secondi. Non succede nulla nei cinque di recupero, per la Virtus arriva la terza sconfitta stagionale.

In classifica, gli uomini di Taurino rimangono fermi a 13 punti, al secondo posto provvisorio in attesa delle gare di domani. Domenica prossima, occasione di riscatto alla Nuovarredo Arena contro il Catania.

IL TABELLINO

Avellino, stadio “Partenio”

sabato 9 ottobre 2021, ore 17.30

Serie C/C 2021/22 – giornata 8

AVELLINO-VIRTUS FRANCAVILLA 1-0

RETI: 30′ Gagliano rig.

AVELLINO (4-3-3): Forte – Ciancio, Dossena, Silvestri (76′ Bove), Tito (79′ Mignanelli) – Carriero, De Francesco (79′ Aloi), D’Angelo Santo – Di Gaudio, Gagliano, Micovschi. A disp. Maniero, Mastalli, Matera, Messina, Pane, Plescia, Rizzo, Sbraga, Scognamiglio. All. Braglia.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile – Idda, Miceli, Caporale – Pierno, Tchetchoua, Prezioso, Carella (76′ Tulissi), Enyan (85′ Ingrosso) – Perez, Ventola (85′ Ekuban). A disp. Cassano, Dacosta, Delvino, Feltrin, Gianfreda, Magnavita, Maiorino, Pastropietro, Milli. All. Taurino.

ARBITRO: Kumara di Verona.

NOTE: ammoniti Carriero, De Francesco (A), Idda, Caporale, Enyan, Ventola (VF); espulso Caporale (VF) all’89’ per doppia ammonizione (VF).

(foto: Tchetchoua e Caporale in azione – ph. D’Argenio)

