TARANTO – Sul Potenza si abbatte la legge dello ‘Iacovone’, Antonini e Romano firmano i tre punti rossoblu

Il Taranto, con Ezio Capuano, in casa ha sempre vinto: quattro vittorie su altrettante gare giocate allo Iacovone. I rossoblù superano anche il Potenza per due a zero con una rete per tempo. Le marcature ioniche portano la firma di Antonini e Romano.

LA CRONACA: La prima azione degna di nota coincide con il vantaggio rossoblù: Labriola crossa da calcio d’angolo al 3’ e trova la testa di Antonini che sigla la marcatura ionica. Il Taranto si difende con ordine ed il Potenza prova a reagire, non creando però particolari pericoli. Al 33’ si fanno vedere i lucani: Caturano dal limite ci prova a giro, sfera di pochissimo alta. Al 40’ Vannucchi esce tra i piedi di Caturano sventando ogni pericolo. Il primo tempo si chiude così, con il vantaggio dei padroni di casa e senza minuti di recupero.

Il Taranto è cinico e raddoppia al 51’: Romano effettua un tiro dai 25 metri, la sfera rimbalza davanti a Gasparini e finisce in rete. I lucani provano a reagire al 55’ con un tiro ravvicinato di Del Pinto, conclusione fuori misura. Gli ionici si difendono benissimo e al 68’ vanno vicini al tris con una conclusione al volo di Labriola che si spenge di pochissimo sul fondo. Al 73’ il Potenza si rivede con un colpo di testa alto di Caturano. Il Taranto non soffre più nulla fino all’89’, quando Belloni in area si gira e calcia di destro, Vannucchi risponde presente in due tempi. La contesa si chiude con il risultato di due a zero in favore degli uomini di Capuano. Domenica prossima il Taranto giocherà ancora allo Iacovone, ospite di turno il Giugliano.

IL TABELLINO:

Taranto, stadio Erasmo Iacovone

sabato 22 ottobre 2022, ore 17.30

Serie C/C 2022/23, giornata 10

TARANTO-POTENZA 2-0

RETI: 4’ Antonini, 52’ Romano

TARANTO (3-5-2): Vannucchi – Evangelisti, Antonini, Manetta – Mastromonaco, Romano, Labriola, Diaby (46’ Chapi), Ferrara (87’ Formiconi) – Guida (61’ La Monica), Raicevic (56‘ Infantino). A disp.: Loliva, Martorel, Granata, Panattoni, Mazza, Vona. All.: Ezio Capuano.

POTENZA (4-3-3): Gasparini – Giamfy, Girasole, Legittimo, Rillo (81’ Schimenti) – Talia (46’ Laaribi), Steffè, Del Pinto (63’ Belloni) – Emmausso (52’ Del Sole), Caturano, Di Grazia (52’ Volpe). A disp.: Uva, Celesia, Sandri, Armini, Riccardi, Polito, Verrengia, Masella. All.: Sebastiano Siviglia.

ARBITRI: Mattia Caldera di Como (Lipari-Fratello. IV: Mirabella).

NOTE: Ammoniti: Mastromonaco (T), Manetta (T), Emmausso (P), Giamfy (P), Belloni (P).

