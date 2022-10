LECCE – Primavera evanescente, al “Deghi Center” passa il Bologna

Prova fumosa del Lecce che cede il passo al Bologna. Tra i giallorossi, esordisce Voelkerling Persson al centro dell’attacco e reduce da un lungo infortunio, ma, alla fine, il centravanti ex Roma inciderà poco.

Giallorossi vicini al vantaggio in apertura su un errato disimpegno ospite, con palla sulla traversa. Al minuto 11 ancora Lecce con Dorgu, incornata fuori di un metro. Buon momento per i salentini che, al 12′, sprecano ancora con Corfitzen che non controlla un preciso assist di Salomaa, all’interno dell’area piccola. Lo stesso Corfitzen, sull’azione successiva, calcia malamente dai 5 metri. Il Bologna replica con Mazia, il cui tiro da fuori sfiora il palo di non molto. Alla mezzora, si fa vedere Voelkerling: servizio di Dorgu, tiro violento e gran parata di Bagnolini. L’ultima nota di cronaca del primo tempo è un colpo di testa di Vulturar, debole.

Ospiti incisivi col neo entrato Anatriello in avvio di ripresa, ma Borbei c’è. Lo stesso Anatriello ci prova con un mancino a giro, palla a lato di un metro con Borbei attento e sulla traiettoria. Il Lecce è poco efficace ai 20 metri ed è ingenuo al 70′, quando Pascalau trattiene per la maglia Raimondo che si lascia cadere a terra. Per l’arbitro è rigore e espulsione. Lo stesso Raimondo trasforma, sebbene Borbei sia stato vicino a respingere il penalty. I cambi di Coppitelli non danno il cambio di marcia sperato per i giallorossi, in inferiorità numerica. Il Bologna controlla senza troppi patemi e deve soffrire solo a cinque dalla fine, su precisa punizione di Berisha, respinta con un colpo di reni da Bagnolini.

Per il Lecce è la seconda sconfitta interna consecutiva. Un solo punto nelle ultime tre partite per i giallorossi, che, domenica prossima, andranno a far visita alla Roma.

—

San Pietro in Lama, “Deghi Center”

domenica 23 ottobre 2022, ore 11

Primavera 2022/23, giornata 6

LECCE-BOLOGNA 0-1

RETI: 72′ Raimondo rig.

LECCE (4-3-3): Borbei – Munoz, Pascalau, Hasic, Dorgu – Samek, Vulturar (73′ Abdellaoui), Berisha (86′ Carrozzo) – Corfitzen (86′ Minerva), Voelkerling Persson (69′ Burnete), Salomaa (69′ Daka). A disp. Moccia, Russo, Gueddar, Kausinis, Borgo, Milli. All. Federico Coppitelli.

BOLOGNA (4-3-2-1): Bagnolini – Mercier, Amey, Motolese, Corazza – Rosetti (46’ Anatriello), Urbanski (79’ Schiavoni), Bynoe – Pyyhtia (66’ Maltoni), Mazia (79’ Wallius) – Raimondo (80’ Ebone). A disp. Gasperini, Verardi, Karlsson, Diop, Paananen. All. Luca Vigiani.

ARBITRO: Gianluca Grasso di Ariano Irpino.

NOTE: ammoniti Corfitzen (L), Rosetti, Amey (B); espulsi: al 70′ Pascalau (L) per aver interrotto una chiara occasione da gol. Rec. 0′ pt, 5′ st.