TARANTO – Sconfitta a Potenza ma quante recriminazioni per i rossoblù…

Il Taranto esce dal “Viviani” di Potenza sconfitto di misura, tante però sono le polemiche nel dopo gara. Caturano sfrutta un batti e ribatti in area e firma la vittoria, l’arbitro poi non convalida un gol netto a favore degli uomini di Capuano, poiché, secondo il suo giudizio, la sfera non era entrata.

LA CRONACA: La prima azione degna di nota arriva al 6′ ed è di marca lucana: Di Piazza dalla destra prova a pescare Caturano con un cross, ma non riesce l’impatto giusto con la sfera. Dopo una lunghissima fase di studio, il Taranto va vicinissimo al vantaggio al 36′: Bifulco parte in contropiede e si avvicina verso la porta, prova a piazzarla ma Gasparini respinge la conclusione. Da segnalare al 43′ l’infortunio di Crecco al quadricipite femorale, al suo postro entra Labriola. La prima parte di gioco si conclude a reti bianche.

Al 49′ il Taranto va vicinissimo alla rete: Mastromonaco crossa dalla destra, Sbraga interviene male e sfiora l’autogol. Al 52′ risponde il Potenza: il tiro dalla distanza di Di Grazia termina fuori. Il Taranto trova la rete al 55′ con Bifulco, la stessa però non viene convalidata per un fallo di mani dello stesso ex Padova. Al 58′ il Potenza trova il vantaggio: cross dalla sinistra su punizione, la sfera carambola in area e trova la testa di Caturano che batte Vannucchi. Il Taranto si fa vedere al 69′ : Bifulco lavora una bella palla per Provenzano che di sinistro però non riesce ad incidere. All’85’ viene espulso Caturano per doppia ammonizione ed il Potenza rimane in 10. Sulla punizione seguente Labriola colpisce la traversa, la sfera supera la linea di porta ma l’arbitro clamorosamente non vede il gol. La contesa si conclude con la vittoria dei lucani dopo sei minuti di recupero. Sabato prossimo gli ionici saranno impegnati nella trasferta con il Giugliano

IL TABELLINO

Potenza, stadio “Alfredo Viviani”

sabato 25 febbraio 2023, ore 17:30

Serie C/C 2022/23 – giornata 29

POTENZA-TARANTO 1-0

RETE: 58′ Caturano

POTENZA (3-5-2): Gasparini – Girasole, Sbraga, Armini – Giamfy (87′ Rocchi), Del Pinto (57′ Del Sole), Cittadino (72′ Steffè), Talia, Hadziosmanovic – Caturano, Di Grazia (72′ Logoluso). A disp.: Alastra, Riccardi, Polito, Legittimo, Alagna, Verrenga, Murano, Bianchi, Schimmenti, Volpe. All.: Giuseppe Raffaele.

TARANTO (3-5-2): Vannucchi – Evangelisti, Antonini, Formiconi – Mastromonaco, Romano (78′ Nocciolini), Mazza (46′ Provenzano), Crecco (43′ Labriola), Ferrara – Bifulco, Semprini (59′ Tommasini). A disp.: Loliva, Manetta, Diaby, Fontana, Citarella, Sciacca, Rossetti, Finocchi, Canalicchio, Boccadamo. All.: Ezio Capuano.

ARBITRI: Daniele Virgilio di Trapani (Camilli-Munerati; IV Zanotti).

NOTE: Ammoniti: Mazza (T), Caturano (P), Cittadino (P), Evangelisti (T), Ferrara (T) Espulso: all’82’ Caturano (P) per doppia ammonizione.

