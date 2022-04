TARANTO – Ora l’esonero di Montervino è ufficiale. Sapio il suo successore?

foto: F. Montervinoph: US Taranto Calcio

Attraverso una nota sulla propria pagina Facebook, il Taranto ha ufficialmente esonerato il suo direttore sportivo. Francesco Montervino si separa dal club rossoblù dopo un campionato vinto ed una salvezza ottenuta in Serie C. Questo il comunicato del club:

La Società comunica di aver esonerato in data odierna a mezzo lettera raccomandata il sig. Francesco Montervino, dal ruolo di Direttore Sportivo.

Nel ringraziarlo per le prestazioni offerte si augura allo stesso un prosieguo di carriera prestigioso.

Tanti i nomi in lizza per sostituire l’ormai ex direttore sportivo. Dionisio, Pagni e Fernandez sono stati opzionati dal patron Giove ma al momento la scelta potrebbe ricadere su Piergiuseppe Sapio. Quest’ultimo è appena diventato direttore sportivo e quest’anno è stato responsabile del settore giovanile rossoblù. La situazione potrebbe essere più chiara nelle prossime ore.