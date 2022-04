PODISTICA – La Podistica Tuglie festeggia i suoi primi 20 anni con tanti progetti in cantiere

Nuovo direttivo, nuove divise, nuovo logo e due importanti eventi podistici in cantiere. Quella di domenica scorsa è stata una giornata di festa per l’Asd Podistica Tuglie che, presso il Museo della radio, sito nel locale frantoio ipogeo, ha organizzato un evento per festeggiare il ventennale dalla sua fondazione, ma anche per dare un segno di ripresa, sia verso la stessa associazione, sia verso tutto il mondo sportivo.

Il nuovo direttivo della Podistica Tuglie, operativo già da un anno, è composto dal presidente Francesco Caputo; dal vice, Alberto Toma; da Rossella D’Aprile, segretaria; da Salvatore Episcopo, tecnico; dai consiglieri Katia Pisanello, Fabrizio Della Torre, Fabio Cataldi e Antonio Petruzzi. Tutto il direttivo è animato da una grande voglia di ricominciare, ancora con più grinta, per ritornare verso la normalità da tutti auspicata.

Durante la cerimonia, sono intervenuti il sindaco del Comune di Tuglie, Massimo Stamerra; il consigliere con delega allo Sport, Chiara Boellis, e il consigliere regionale, Antonio Gabellone. Erano presenti anche il presidente della Fidal Lecce, Roberto Perrone, e il consigliere Cristian Bergamo, che hanno manifestato stima e fiducia verso la Podistica Tuglie. A seguire, sono stati celebrati i vent’anni dell’associazione, nata, per gioco, dall’idea di quattro amici al bar, unici da una passione comune. Giorno dopo giorno, con tanta dedizione e entusiasmo, l’associazione ha preso, poi, forma, attirando tanti sportivi amatoriali.

Sono stati, dunque, presentati, sia il nuovo completo da gara, sia il rinnovato logo del sodalizio. Due gli eventi podistici in programma: si partirà il 31 luglio con la “Montegrappa Night Run”, Memorial Pippi Cataldi, pilastro della Podistica Tuglie e prematuramente scomparso. La prova è valida come settima tappa del circuito podistico provinciale Salento Gold. A settembre, poi, è in programma l’undicesima edizione della “Corrituglie”, fissata per domenica 18, decima prova del circuito podistico provinciale Salento Tour.

“Tante le idee da mettere in campo e tanta è la voglia di ripresa – dicono dalla Podistica Tugliese -. “La mission, per l’associazione, è la volontà di promuovere lo sport, fatto in armonia e divertimento. Non contano i tempi di gara, i sacrifici, gli allenamenti anche col meteo sfavorevole: la cosa bella è ritrovarsi, seppur in una piccola podistica, e stare insieme col cuore gioioso. Allacciare le scarpette e lasciare per un’oretta tutti i pensieri e la quotidianità al margine, senza pensare a nulla, per rientrare a casa, a volte, stanchi, ma ricaricati. Lo sport è vita e farlo in compagnia è ancora più bello“.