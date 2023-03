TARANTO – Monologo rossoblù a Viterbo ma è ancora un pareggio senza reti

Il Taranto pareggia, per l’ennesima volta, a reti bianche. A Viterbo, però, i rossoblù sfornano una buona prestazione, contrassegnata da tante imprecisioni sotto porta. Con la Viterbese, pertanto, arriva il decimo pareggio di questo campionato, il nono a reti bianche. Il digiuno di gol per gli uomini di Capuano si allunga a sei gare consecutive.

LA CRONACA: Il Taranto parte forte e per i primi 10’ costringe la Viterbese a rintanarsi nella sua metà campo. La prima azione degna di nota è di marca rossoblù ed arriva al 20’: Manetta sugli sviluppi di un corner non centra la porta. Al 26’ ci provano ancora gli ionici da corner: Labriola pennella per la testa di Antonini che non riesce ad angolare, blocca Bisogno. La Viterbese non riesce a rispondere ai rossoblù che si difendono comunque con ordine. Al 32’ Crecco abbandona il campo per far spazio a Ferrara, causa infortunio. La prima frazione di gioco termina a reti bianche dopo un minuto di recupero.

Nel secondo tempo la trama non cambia, il Taranto ci prova di più della Viterbese che prova esclusivamente a difendersi. Al 53′ Mastromonaco recupera una palla a centrocampo, se ne va sulla destra e la mette in mezzo per la testa di Bifulco che schiaccia fuori. Al 62′ arriva la palla gol più importante della partita ed è sempre per gli ionici: Tommasini fa correre Bifulco verso la porta, quest’ultimo si libera di un avversario ma spara incredibilmente alto. Il Taranto ci prova ancora due minuti più tardi: Romano dalla sinistra la mette in mezzo per Boccadamo che manca di un nulla l’appuntamento con il gol. Sono sempre gli uomini di Capuano a rendersi pericolosi: al 73′ Labriola calcia un corner per la testa di Rossetti, sfera di poco fuori. La Viterbese si vede solo all’86’: Marotta la prolunga di testa per Megelatis che però non riesce ad incidere. La gara si chiude a reti bianche dopo due minuti di recupero. Domenica gli uomini di Capuano ospiteranno allo Iacovone la Virtus Francavilla.

—

IL TABELLINO

Viterbo, stadio “Enrico Rocchi”

mercoledì 15 marzo 2023, ore 14:30

Serie C/C 2022/23 – Giornata 32

VITERBESE-TARANTO 0-0

VITERBESE (3-5-2): Bisogno – Ingegneri, Ricci, Monteagudo – Pavlev, Mungo (55’ Rabiu), Megelaitis, Mastropietro (55’ Barillà), Devetak – Marotta, Polidori (88’ Montaperto). A disp.: Dekic, Chicarell, Semenzato, Mbaye, Nesta, Marenco, Capparella. All.: Giovanni Lopez.

TARANTO (3-5-2): Vannucchi – Evangelisti, Antonini, Manetta – Mastromonaco, Romano (90’ Fontana), Labriola, Crecco (32’ Ferrara), Boccadamo – Bifulco (70’ Rossetti), Nocciolini (46’ Tommasini). A disp.: Loliva, Caputo, Colurciello, Sciacca, Formiconi, Finocchi, Canalicchio. All.: Alberigo Volini (Capuano squalificato).

ARBITRI: Niccolò Turrini di Firenze (Marchetti-Tini Brunozzi; IV: Renzi)

NOTE: Ammoniti: Megelaitis (V), Ricci (V), Labriola (T), Pavlev (V).

