ARTI MARZIALI – Pioggia di medaglie e di titoli per la Multisport Petrachi al Trofeo “Apulia”

Grandi soddisfazioni per il Team Multisport Petrachi (con sedi a Soleto e Martano) in occasione del recente “Trofeo Apulia”, evento di sport da combattimento svoltosi a Lecce nei giorni scorsi. Il sodalizio, guidato dal maestro Ilario Petrachi, porta a casa diverse medaglie nella kermesse sportiva a cui hanno preso parte circa 280 atleti che si sono dati battaglia sul ring tra match di kickboxing, muay thai, grappling e mix martial art.

Su tutti spiccano i risultati di Elia Donno e Flavio Leo, che si accaparrano i titoli italiani di kickboxing nelle categorie -67 kg Senior e -65 kg Junior. Entrambi sono stati accompagnati all’angolo dal maestro Petrachi e dall’allenatore Pietro Esposito nell’ambito dei due match clou della manifestazione targata Fight Net, organizzata dal Team Multisport Petrachi e patrocinata dalla Provincia di Lecce.

Al “Trofeo Apulia”, campionato regionale, ori per Gabriele Manni (-75 kg), Clara Coluccia (-60 kg), Giorgia Antonaci (-65 kg), Gioele De Gaetani (-75 kg), Giorgio Conoci (-35 kg), Diego Borgia (-58 kg) e Michele Vitto (-27 kg). Argenti per Filippo Bovenzi (-65 kg), Valerio Russo (-57 kg) e Andrea Tundo (-63 kg).

“Questo è il nono titolo italiano che mettiamo in cascina – spiega il maestro Petrachi – e sono molto soddisfatto dell’ottima riuscita della manifestazione. Donno si è laureati campione italiano per la terza volta, mentre Leo è stato già campione mondiale. Adesso si prepareranno entrambi per i mondiali che si disputeranno il 12 maggio a San Marino“.