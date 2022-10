TARANTO – I rossoblù vengono eliminati dalla Coppa. Allo Iacovone passa il Monopoli

Il primo turno di Coppa Italia di Serie C sorride al Monopoli, il Taranto viene eliminato. Manzari e Corti fregalano il secondo turno ai biancoverdi, Guida accorcia troppo tardi dal dischetto.

LA CRONACA: Dopo una fase di studio, la prima azione degna di nota si registra al 22′ ed è di marca tarantina: il sinistro di Mazza termina abbondantemente alto. Al 27′ arriva il vantaggio del Monopoli: dopo una bella azione manovrata Simeri serve l’accorrente Manzari in area che con un preciso tocco batte Russo. Galvanizzati dalla marcatura i biancoverdi sfiorano il raddoppio: al 30′ Starita la mette in mezzo dalla sinistra Granata salva tutto e la mette in corner. Al 38′ ci prova anche Falbo, ma il suo sinistro finisce alto. La prima frazione di gioco termina senza minuti di recupero.

Il Taranto prova a reagire al 12′ della seconda frazione: al 12′ il tiro di Mastromonaco viene respinto con i pugni da Nocchi. Al 20′ il sinistro al volo di Manzari termina alto. Il Monopoli va vicino ancora al raddoppio al 23′: il diagonale di Fella viene deviato in corner da Russo. Prova a rispondere ancora il Taranto: al 35′ Mastromonaco colpisce al volo di collo esterno, la sfera termina di pochissimo alto. Il Monopoli chiude la partita al 44′: Rolando dialoga con Corti al centro dell’area, quest’ultimo batte Russo per il raddoppio biancoverde. Il Taranto un minuto dopo prova a riaprirla: al 45′ Guida si procura un rigore e lo realizza spiazzando Nocchi. Cinque minuti di recupero non bastano per portare la gara ai supplementari. Il Monopoli passa il turno ed il Taranto viene eliminato.

—

IL TABELLINO

Taranto, stadio “Erasmo Iacovone”

mercoledì 04 ottobre 2022, ore 17:30

Coppa Italia Serie C 2022/23 – Primo turno

TARANTO-MONOPOLI 1-2

RETI: 27′ pt Manzari (M), 44′ st Corti (M), 46′ st Guida (T)

TARANTO (3-5-2): Russo – Vona, Manetta, Granata (16′ st Antonini)– De Maria, Mazza, Chapi (1′ st Ferrara), Labriola (1′ st Evangelisti), Mastromonaco – Panattoni (15′ st Raicevic), La Monica (1′ st Guida). A disp.: Vannucchi, Caputo, Infantino, Maiorino, Tommasini, Romano. All.: Ezio Capuano

MONOPOLI (4-2-3-1): Nocchi – Viteritti, Bizzotto, Fornasier (1′ st De Risio), Falbo – Piccinni, Manzari (39′ st Rolando)– Hamlili (16′ st Vassallo), Fella, Starita (24′ Bussaglia) – Simeri (16′ st Corti). A disp.: Avogadri, Iurino, Montini, Radicchio, Corti, Ahmetaj, Cascella, Cirrottola. All.: Giuseppe Laterza

ARBITRO: Giuseppe Vingo di Pisa (Pintaudi-Marchese. IV: Sciolti)

NOTE: Ammoniti: Hamlili (M), Mazza (T), Starita (M), Vassallo (M)